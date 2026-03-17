El Papa celebrará la misa del Corpus el 7 de junio en Madrid

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XVI celebrará la misa del Corpus el 7 de junio en Madrid, han confirmado los coordinadores de comunicación de la visita de León XIV a España durante un encuentro con medios, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), al que han asistido más de 60 periodistas.

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado la agenda oficial, que esperan que se publique antes de Semana Santa, el equipo coordinador de comunicación también ha avanzado que el Papa celebrará dos "eucaristías masivas".

La primera de ellas tendrá lugar el domingo 7 de junio en Madrid por el Corpus. De esta forma, según han explicado, el Papa no celebrará la misa del Corpus el jueves 4 de junio en Roma sino que la celebración oficial por este día se trasladará a la capital española el domingo siguiente.

Además, en la última etapa del viaje, está previsto que el Pontífice oficie otra misa masiva de cierre, el 12 de junio, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de viajar de regreso a Roma.

ESTADIOS DE FÚTBOL U OTROS DEPORTES

Según han añadido, durante el viaje también tendrán lugar "vigilias y encuentros" en "estadios de fútbol o estadios de otros deportes siempre cubiertos", aunque no han detallado si uno de estos espacios será el Santiago Bernabéu, que fue propuesto por la Iglesia española al Vaticano, según señalaron fuentes eclesiales el pasado mes de enero.

Asimismo, León XVI mantendrá encuentros privados con autoridades y participará en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.

ABADÍA DE MONTSERRAT

El Papa León XVI visitará la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio. En Cataluá han precisado que el Pontífice participará en dos eventos, uno en la Sagrada Familia --enmarcado en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la Torre de Jesucristo-- y otro en la Abadía de Montserrat.

En noviembre de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a dos años de cárcel a un monje de Montserrat por abusos sexuales a un miembro de la comunidad en 2019, cuando el condenado tenía 39 años y la víctima 17. La Abadía de Montserrat asumió el pago íntegro de los 20.000 euros de la indemnización pedida, condenó la actuación del monje y pidió perdón a la víctima.

En cuanto a la logística del viaje, los coordinadores de comunicación han detallado que el Papa viajará del 6 al 12 de junio a España y visitará: Madrid, del 6 al 9 de junio; Barcelona (del 9 al 11) y Canarias (del 11 al 12). En concreto, el día 11 volará a las Palmas de Gran Canaria y el 12 cerrará su viaje en Tenerife. Además, no descartan que pudiera visitar la isla de El Hierro.