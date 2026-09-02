El paro aumenta un 0,9% en la ciudad de Madrid en agosto, aunque baja un 0,6% entre los mayores de 55 años

Varias personas consumen en la terraza de un bar, a 19 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en la ciudad de Madrid se situó en agosto en 135.168 personas, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado, con 1.233 desempleados más que en agosto de 2025, según el último balance estadístico elaborado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por edades, el desempleo entre las personas de 55 años y más descendió un 0,6% en términos interanuales. Este colectivo representa el 33,3% del total de personas desempleadas en la capital, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En cambio, el paro aumentó un 4% entre los jóvenes de 16 a 24 años, que representan el 6,1% del total, mientras que entre las personas de 25 a 54 años se incrementó un 1,5%. Este último grupo concentra el 60,7% de los desempleados registrados en la ciudad.

Por sectores de actividad, los servicios concentran la mayor parte del desempleo registrado en Madrid, con 112.310 personas, el 83,1% del total.

A continuación se sitúan la construcción, con 7.496 desempleados, que representan el 5,5%, y la industria, con 4.992 personas en situación de desempleo, el 3,7% del total.

Por sexo, en agosto había 497 hombres desempleados más que un año antes, mientras que el número de mujeres en paro se incrementó en 736 respecto al mismo mes de 2025.

EL DESEMPLEO SUBE ENTRE LOS EXTRANJEROS

Por nacionalidad, el número de parados españoles descendió un 2,9% respecto a agosto de 2025, mientras que entre los extranjeros aumentó un 20,7%.

Dentro de este último colectivo, el incremento se explica principalmente por la evolución del desempleo entre los nacionales de países de fuera de la Unión Europea, donde aumentó un 29,9%. Por su parte, el paro entre los ciudadanos comunitarios descendió un 0,5% en términos interanuales.

Los extranjeros representan actualmente el 19,2% del total de personas desempleadas en la ciudad de Madrid, lo que supone 3,2 puntos porcentuales más que hace un año.