El paro en la ciudad de Madrid desciende un 1,6% en mayo, hasta los 130.572 desempleados

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre tod - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro en la ciudad de Madrid ha descendido un 1,6% en el mes de mayo con 2.165 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 130.572 personas, según el último balance estadístico elaborado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda con los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Se trata de la cifra más baja para el quinto mes del año desde 2008. Este dato supone un descenso del 3 % respecto a hace un año, es decir, en la capital hay 4.045 parados menos que en mayo de 2025, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El paro se distribuye entre los principales sectores de actividad con un claro predominio del sector servicios, que concentra 108.142 desempleados, el 82,8% del total. Le siguen la construcción, con 7.537 parados (5,8%) y la industria, con 5.088 personas en situación de desempleo, lo que representa el 3,9% del total.

Según los últimos datos registrados, el paro se distribuye en un 42% de hombres y un 58% de mujeres, situándose en 54.806 y 75.766, respectivamente, en la ciudad de Madrid. El desempleo ha continuado reduciéndose en ambos sexos respecto a abril.

Entre los hombres, el descenso ha sido del 2,2% (1.239 parados menos), mientras que entre las mujeres ha alcanzado el 1,2% (926 menos). En comparación con mayo del año pasado, el paro masculino ha caído un 3,3% (1.862 desempleados menos) y el femenino, un 2,8% (2.183 menos).

Segmentando por edades, los desempleados de entre 16 y 24 años son los que más descienden con respecto al mismo mes del año anterior (5,1%), representando el 5,8% del total. Les siguen los desempleados de entre 25 y 54 años, que representan el 59,8% y registran un descenso interanual del 3,4%, y los parados de 55 y más años, con un descenso del 1,9%.

Por nacionalidad, el desempleo disminuye entre los españoles y aumenta entre los extranjeros. En comparación con mayo de 2025, el número de parados de nacionalidad española se ha reducido un 3,9%. Por su parte, el desempleo entre la población extranjera ha aumentado un 1,2%, debido al incremento del 2,2% entre los nacionales de países extracomunitarios, mientras que entre los ciudadanos de la Unión Europea ha descendido un 1,3%. Los extranjeros representan el 17,9 % del total de personas desempleadas.