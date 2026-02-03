El paro crece un 1,33% en enero en la Comunidad de Madrid, hasta los 278.589 desempleados

Archivo - Dos personas pasan por una oficina del SEPE, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en enero con 3.659 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 278.589 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a enero de 2025, se han registrado 8.981 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,12%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

El incremento del paro en enero de este año es inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (+38.725 desempleados), 2024 (+60.404 desempleados) y 2023 (+70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando descendió en 17.173 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido siempre en los meses de enero. El mayor repunte en este mes se produjo en 2009, con casi 199.000 desempleados más, y el menor se registró en 1998, con un aumento de 10.285 parados. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

EL PARO SÓLO BAJA EN BALEARES

El paro registrado disminuyó en enero sólo en una comunidad autónoma, la de Baleares, que restó 1.260 desempleados en el mes. Por contra, subió en las otras 16 regiones, principalmente en Andalucía (+8.046 desempleados), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en enero en tres de ellas: Baleares (-1.260 desempleados), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10). Por el contrario, el paro aumentó en el resto de provincias, destacando los incrementos de Madrid (+3.659 desempleados), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646 parados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 6.912 desempleados respecto al mes anterior (+2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 343.693, lo que supone 16.810 parados menos que un año antes (-4,6%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el primer mes del año, que suman 278.589 personas en paro, 113.060 son hombres, lo que supone un aumento de 887 desempleados respecto al mes anterior, y 165.529 son mujeres, 2.772 más.

En enero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 511 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 18.567 desempleados, de los cuales 10.085 son hombres y 8.482 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 260.022 desempleados, un incremento de 3.148 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 225.625, 3.948 parados más que en diciembre; seguido de Construcción, con 18.736, que cuenta con 360 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 15.013 personas en paro, 178 desempleados más, y Agricultura cuenta con 1.786 desempleados, lo que se traduce en 14 parados menos. Por otro lado, 17.429 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 93 personas menos que diciembre.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 48.425 personas en enero, lo que se traduce en 1.308 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 2,78%. En tasa anual, se registraron 2.865 desempleados extranjeros menos (-5,59%). Del total, 17.016 proceden de países comunitarios y 31.409 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (34.587), seguido de Construcción (6.271), Industria (2.127) y Agricultura (463).

A nivel nacional, el paro subió especialmente en los servicios, con 35.073 desempleados más (+2%), y en la agricultura, que sumó 881 parados (+1,2%). Por contra, bajó en la construcción en 3.793 personas (-2,1%) y en la industria, en 14 desempleados (-0,01%). Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, registró 1.755 parados menos (-0,8%).

El paro aumentó en enero en ambos sexos, aunque fue mayor el repunte entre las mujeres. En concreto, el paro femenino se incrementó en 25.284 desempleadas respecto al mes anterior (+1,7%), frente a una subida del paro masculino de 5.108 desempleados (+0,5%).

BAJA LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 163.681 contratos en enero, es decir, 10.848 menos que en el mes anterior, lo que supone una caída del 6,22%. En tasa interanual bajaron un 0,35%, con 569 contratos menos que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 82.863 fueron indefinidos en Madrid, 7.355 más de los firmados en diciembre, mientras que los temporales sumaron 80.818, 18.203 menos que en diciembre. De esta forma, los contratos indefinidos en enero suponen el 50,62% del total, mientras que los temporales corresponden al 49,38% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en enero en Servicios, hasta 142.833, seguido por la Construcción con 10.261, Industria (9.886) y Agricultura (701).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 49.782 contratos en enero, una bajada del 0,15% (76 contratos menos que en diciembre). En tasa interanual bajan un 8,50% con 3.902 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 484.295 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,7% inferior a la de un año antes. En total, el 41,6% de los contratos realizados en enero fueron indefinidos, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9%.

Dentro de los indefinidos, en enero se realizaron 234.384 contratos a tiempo completo, un 4,7% menos que en igual mes del año pasado; 132.940 contratos fijos-discontinuos (-9,7% interanual) y 116.971 contratos indefinidos a tiempo parcial (+1,7%).

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 153.109 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de diciembre (último dato disponible).

En concreto, 111.845 personas obtuvieron prestación contributiva; 41.117, subsidio y 147 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1.064,4 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 249.426 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en diciembre de 2025 la cifra de 2.107,3 millones de euros, un 1,1% más que en igual mes de 2024. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.506,2 euros en el mes de diciembre, un 26,3% más.