Partidos del nuevo 'Frente amplio' defienden su candidatura con mensaje a Podemos: "La gente quiere una única papeleta"

Archivo - El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (5i), durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid han celebrado en Sevill - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo han defendido este sábado la candidatura unitaria que impulsan para las elecciones generales de 2027 y la necesidad de articular un frente amplio de izquierda con vocación de gobernar, con mensajes implícitos hacia Podemos al recalcar que la gente quiere una "única papeleta" de la izquierda alternativa.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate 'Frentes amplios: propuestas para la unidad de acción', que ha tenido lugar en el marco de la fiesta anual del PCE y que ha congregado a representantes de IU, PCE, Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid y EH Bildu.

No ha estado presente la formación morada, que desde la ruptura de finales de 2023 con Sumar no acude a este tipo de encuentro, y que mantiene una visión crítica con el papel del socio minoritario en el Ejecutivo. Recientemente, Podemos ha planteado unas primarias abiertas a toda la izquierda como método para confeccionar una candidatura y salir del "bucle" en el que está sumida la izquierda.

Por su parte, IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid visualizaron en febrero su compromiso de concurrir juntos a las generales, con mano tendida a otros socios e incluso a los 'morados', y aún mantiene la incógnita de quién será el candidato, aunque ya tiene encarrilada su nueva marca electoral.

Durante la mesa redonda, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que hay organizaciones que han comprendido la "responsabilidad histórica" que tienen y, ante el avance de la ultraderecha, han mostrado con "gran acierto" de impulsar la "construcción de un 'frente amplio' sea mayúscula o minúscula", en alusión al nombre que previsiblemente tendrá la candidatura que arman junto a sus aliados. Una plataforma que no es solo electoral, ha señalado.

IZQUIERDA ÚTIL FRENTE A LA "INTENSITA Y PURA"

A su vez, ha reivindicado que los partidos del socio minoritario del Ejecutivo han demostrado su utilidad porque son capaces de presionar para conseguir, por ejemplo, que en el Consejo de Ministros del próximo martes vaya un decreto de vivienda, una actitud que se contrapone, según ha relatado, con esa "izquierda pura e intensita" que "no se arremanga para nada de lo que hay que hacer".

Maíllo ha desgranado que la izquierda más allá del PSOE es necesaria, dado que impulsa transformaciones profundas, y ha rebatido la crítica de que el socio minoritario se ha "mimetizado" con los socialistas, citando las diferencias de planteamiento que tienen en materia de vivienda o sobre la crisis de Ceuta.

A su vez, ha advertido de que las organizaciones no pueden caer "ni en la nostalgia ni en la melancolía" y ha lamentado que fuerzas políticas con las que compartieron espacio político ahora están "con mensaje asumido de la reacción".

HAY QUE PACTAR, NO HAY "EXCUSAS" NI DIFERENCIAS DE CALADO

Mientras, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha proclamado que la izquierda está ante un "momento histórico" y ha lamentado "profundamente" que haya organizaciones que no están en esta mesa de reflexión de unidad, en referencia implícita a Podemos.

A su juicio, la izquierda alternativa "no tiene excusa para no ir bajo la misma papeleta", algo que su formación va a trabajar en la Comunidad Valenciana, y que tiene que salir a la "ofensiva" y "perder el miedo" a decir en las organizaciones que "hay que pactar" en todos los territorios.

UNA ALIANZA PERMANENTE MÁS ALLÁ DE LA "SUMA DE SIGLAS"

La dirigente de Movimiento Sumar y diputada andaluza, Esperanza Gómez, también ha reivindicado que el objetivo para 2027 es que haya una única papeleta de la izquierda en las generales, más allá de las generales, para "ponérselo fácil" al electorado progresista y que "no se mareen".

En este sentido, ha loado la candidatura que impulsan las formaciones del ala minoritaria del Gobierno, bajo el lema 'Un paso al frente', que responde al anhelo de la gente de que haya un proyecto político "distinto", "permanente" y "vocación de gobierno" que vaya más allá de la "suma de siglas".

Gómez ha expresado su convención de que el proyecto de la candidatura que forjan Sumar, IU, Más Madrid y Comuns es "ganador" y tiene que capitalizar el descontento que genera el PSOE en la izquierda, al que han empujado a aplicar diversos avances y con el que se tiene que tener una relación de lealtad en el Ejecutivo pero "vigilante".

"QUIEN VENGA A ENREDAR NO TENDRÁ NUEVAS PALABRAS"

El dirigente de Más Madrid, Héctor Tejero, ha disertado que ante el panorama de avance de la extrema derecha hay que tejer alianzas y que la unidad se tiene que "basar en la fraternidad", que como una "banda de jazz" permite la diversidad desde una partitura común. Eso sí, ha advertido que el que "venga a imponer, insultar y enredar" en contra de dicha alianza "no espere encontrarse con buenas palabras".

La co-coordinadora de los Comuns, Candela López, ha subrayado que la izquierda tiene que ser "útil" y "eficaz" para la gente, lo que implica demostrar que son capaces de responder a las necesidades materiales de la gente. También ha subrayado que la unidad no solo versa sobre los partidos y que tiene que ir acompañada de alianzas con colectivos sociales y vecinales.