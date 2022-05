Las películas 'Agrilogistics' y 'All about my Sisters' ganadoras de Documenta Madrid 2022

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Agrilogistics', de Gerard Ortín, y 'All about my Sisters', de Wang Quiong, han sido elegidas por el jurado del Festival Internacional de Cine del Ayuntamiento de Madrid 'Documenta Madrid' --que se celebra entre el 30 de mayo y el 5 de junio-- mejor película nacional y mejor cinta internacional, respectivamente, dotadas con 10.000 euros cada una.

El jurado ha reconocido a la película del barcelonés Ortín por su narrativa nítida y por momentos onírica e incluso mágica y a 'All about my Sisters' por su mirada "madura y arriesgada" sobre el control de la natalidad del Gobierno chino, según ha explicado el Ayuntamiento de Madrid en una nota de prensa.

El jurado de la Competición Nacional ha estado formado por Juana Dolores, actriz, vídeoartista y escritora; Juan Barrero, director de cine, productor y docente; y María Campaña, programadora y escritora. Mientras que la lectura del palmarés la han realizado los comisarios artísticos invitados Mariana Barassi y Diego Rodríguez, acompañados por Luis E. Parés, director artístico de Cineteca Madrid, y los jurados de las categorías a competición.

En su 19 edición que se ha celebrado en la sala Azcona de Cineteca Madrid, el mismo jurado ha galardonado a la película 'Aftersun', del figuerense Lluís Galter, con el Premio Fugas a la innovación y voluntad de cruzar fronteras, dotado con 5.000 euros, de la que han destacado que pone en jaque diferentes géneros cinematográficos a través de un juego de soportes fílmicos.

Por otro lado, la película 'Rewind & Play', de Alain Gomis, se ha alzado con el Premio Fugas a la innovación y voluntad de cruzar fronteras, dotado con 5.000 euros, por "componer una pieza compleja desde lo experimental que deconstruye el retrato de un artista, apelando a una resistencia de los silencios que nos interpela en cuestiones relacionadas con el poder y el colonialismo".

También la cineasta checa Hana Vojácková ha sido reconocida con una mención especial del jurado de la Competición Internacional por 'We Love Life', un relato histórico sobre el complejo espectáculo de la propaganda que "no olvida las pequeñas resistencias humanas que rompen con la rigidez de un cuerpo social sometido a control".

'El día que volaron la montaña', de la vicense Alba Bressolí, ha recibido el Premio CineZeta a la Mejor Película Nacional que otorgan los jóvenes programadores de CineZeta en Cineteca Madrid, dotado con diploma, "por ser una película que desde un retrato concreto habla de la violencia institucional que se ha ejercido históricamente sobre las personas que habitan el espacio rural.

Así argumenta el premio el jurado de la juventud compuesto por los diez miembros de CineZeta, Noah Jeanne Benalal, Irene Castro, Irati Cubero, Matías Gonzalo Rebolledo, Miguel Guindos, Ana Jiménez, Aitana Martínez, Bojana Ristic, Javier Rodríguez y Anxo Solián.

Por otro lado, 'Remember my name' ha recibido el Premio del Jurado de Corte Final, la sección dirigida a películas en fase final de producción o coproducción española. Formado por Ana Puentes, directora de cine, productora y guionista; Arantxa Aguirre, directora de cine y escritora, y Serrana Torres, directora de cine y productora, el jurado ha concedido el premio dotado con 4.000 euros a esta cinta de Elena Molina "por hacer una película imprescindible, capaz de acercarnos a sus protagonistas de una manera íntima y poderosa".

'Cuba y la noche', de Sergio Fernández Borrás, ha obtenido la mención especial del jurado "por su valentía, por ser una apuesta cinematográfica radical que consigue generar una experiencia única e impactante al espectador", recoge el texto.

LAS FAVORITAS DEL PÚBLICO

Mediante su voto en sala, los espectadores del festival han reconocido a las mejores películas de cada competición. El Premio Cineteca Madrid del público en la Competición Internacional, dotado con 1.000 euros, ha recaído en How Do You Measure a Year?, de Jay Rosenblatt, y el Premio Cineteca Madrid del público en la Competición Nacional ha sido para La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego, dotado con 1.000 euros también.

En esta 19ª edición, las películas seleccionadas, largos y cortometrajes, han competido en igualdad de condiciones y premios sin tener en cuenta la duración de las obras. El festival ha repartido más de 36.000 euros en premios y, por segundo año consecutivo, el premio Fugas reconoce la innovación, voluntad de cruzar fronteras y el riesgo creativo.

DOCUMENTA MADRID 2022

Entre el 30 de mayo y el 5 de junio, el festival continúa en exclusiva en Filmin con la proyección de 13 películas dentro de las secciones Perspectivas y Foco Dentro Cine. Además, la retrospectiva 'Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo', dedicada al cine de Gonzalo García-Pelayo, sigue en el Museo Reina Sofía hasta el 25 de junio.

El festival está organizado por Cineteca Madrid con la financiación del Gobierno de España (ICAA). Cuenta con el Museo Reina Sofía y Filmoteca Española como sedes colaboradoras, así como con la colaboración de ECAM y Madrid Film Office y el apoyo de Filmin e Instituto Confucio de Madrid.