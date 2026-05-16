Perfil del turista rural en la Comunidad: 42 años, madrileño, clase media trabajadora y viaja en familia o pareja

Archivo - La Comunidad impulsa el turismo en zonas rurales de la región a través de los Centros de Innovación Turística - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Procedente de la Comunidad (87,5%), de 42,8 años (concentrado sobre todo entre los 25 y los 64 años), de clase media trabajadora con capacidad de gasto moderada pero recurrente y que viaja principalmente en familia o pareja sería el perfil promedio de quien apuesta por el turismo rural madrileño, según los datos tanto del primer informe del Observatorio Turístico MadRural como de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes.

MadRural constata que la Comunidad de Madrid recibe una valoración muy positiva como destino de turismo rural por parte de sus visitantes, como se desprende de las 1.602 encuestas de campo realizadas entre 2025 y 2026 en las cuatro comarcas rurales de la región (Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste y Vegas y Alcarria Madrileña).

Los resultados de este estudio se han complementado con información sobre la demanda potencial del viajero madrileño obtenida a través del Observatorio de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, para el que se realizaron más de 3.600 entrevistas. Entre las principales conclusiones del informe destaca la elevada valoración que los visitantes otorgan a MadRural, con una puntuación media de 4,51 sobre 5 en calidad percibida.

Además el 88,6% de los encuestados asegura que volvería a la región y la recomendaría a otras personas. El documento también refleja que la experiencia vivida supera las expectativas iniciales de los viajeros, que parten de una imagen previa valorada en 3,95 sobre 5 y finalizan su visita con una puntuación media de 4,49 sobre 5.

LA RESTAURACIÓN CONCRETA DE FORMA CLARA EL GASTO DEL VISITANTE

El gasto del visitante se concentra de forma clara en la restauración. Bares, restaurantes y oferta gastronómica local absorben el 54,3% del presupuesto medio, lo que convierte a la hostelería en el principal beneficiario directo del flujo turístico actual.

Le siguen el transporte, con un 24%; las compras, con un 9,9%; el alojamiento, con un 8,7%; y las actividades, con un 6,8%. Sus principales motivaciones son el turismo activo, ya sea senderismo, bicicleta o propuestas al aire libre, que representa el 39,6% de las visitas.

Por detrás se encuentra el ocio rural vinculado a naturaleza, cultura y descanso, con un 22,5%; la visita a familiares y amigos, con un 14,1%; y el gastronómico o enológico, con un 10,7%.

LAS PERNOCTACIONES, PALANCA DE MONETIZACIÓN FUTURA

La mayoría (82,7%) realiza visitas de un solo día, lo que convierte la pernoctación en la gran palanca de monetización futura. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, ha aplaudido unas valoraciones "tan positivas que son un orgullo y un impulso para continuar trabajando en esta línea de diversificación turística puesta en marcha por el Ejecutivo regional".

"La región madrileña es una suma de paisajes, pueblos, sabores, tradiciones y personas que ofrecen formas muy distintas de vivir el territorio y que ofrecen experiencias diferentes a los visitantes", ha ahondado, después de felicitar a los empresarios y agentes turísticos que integran MadRural por su trabajo para sacar este proyecto adelante.

Es, en palabras de De Paco, "un ejemplo más de que la colaboración publico-privada es la vía más directa para el desarrollo y la dinamización económica de los pueblos de la región". "Muy buenas noticias. Sigamos viniendo a la Comunidad de Madrid", ha finalizado.