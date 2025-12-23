Las pernoctaciones hoteleras en la región crecen un 4% en noviembre, con 2,3 millones y un alza del 8% en los precios

Varios turistas en el centro de la ciudad, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid aumentaron un 4% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 2.366.517 pernoctaciones y encadena ocho meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles se alojaron un 2,16% más de turistas en noviembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.149.382 viajeros. Por nacionalidad, 581.152 eran residentes en España, el 50,56%, mientras que 568.230 (49,44%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 1,8% y los extranjeros aumentaron un 6,6%.

Del total de pernoctaciones en la región, 1.037.398 las realizaron residentes en España (un 43,84%), mientras que 1.329.119 (56,16%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 152,48 euros, lo que representa una subida del 7,9% interanual. En general, los precios subieron un 7,96% respecto al año anterior en la Comunidad de Madrid.

En total, se alcanzó en noviembre una ocupación del 62,53% y el sector hotelero empleó a 16.912 personas (un incremento del 7,4% interanual), con 1.208 establecimientos hoteleros abiertos para una oferta de 62.546 habitaciones disponibles (125.106 plazas estimadas). El grado de ocupación en la región fue del 62,53%, para ascender al 72,16% por plaza en fin de semana.

Tomando como referencia la ciudad de Madrid como punto turístico, fue el primer destino en noviembre, con un total 1,84 millones de pernoctaciones, con 890.0693 viajeros. El grado de ocupación que logró la capital en noviembre fue del 64,59% (72,82% por plazas de fin de semana), con una estancia media que superó los dos días (2,07).