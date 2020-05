Perpinyà compara el apartamento de Ayuso con el máster de Cifuentes: "La presidenta nos ha mentido"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha comparado la polémica del apartamento de la cadena hotelera Room Mate en el que se ha hospedado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

"La verdad es que estamos muy preocupados porque a medida que pasan las horas la suit de Ayuso se parece cada vez mas al máster de Cifuentes. Hay versiones que cambian cada dos horas, fechas que no cuadran, documentos que son altamente sospechosos...Ayuso no puede acreditar nada...", ha criticado Perpinyà en declaraciones remitidas a los medios.

El portavoz de Más Madrid ha acusado a la presidenta autonómica de "haber mentido" cuando dijo que se mudaba por su contagio de coronavirus para pasar la cuarentena y "se mudó antes de dar positivo".

"Le recomendaría que no aprenda de su antecesora y no cambie la versión cada 15 minutos. Si lo está pagando puede zanjar el tema hoy mismo dando explicaciones... si es un regalo sería un delito, que es cohecho. Esperemos que no porque lo último que necesitan los madrileños es un bochorno más", ha zanjado.