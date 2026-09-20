Piden 6 años de cárcel para una mujer que estafó 411.920 euros tras pedir ayuda para su marido en televisión

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MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de prisión para D. L. M., acusada de urdir varias historias falsas para seguir obteniendo dinero de personas que habían respondido a su petición de ayuda económica para su marido tras aparecer en un programa de TVE.

Según el Ministerio Público, la mujer habría conseguido un total de 411.920 euros entre marzo de 2015 y marzo de 2019, por lo que le imputa un delito continuado de estafa. El juicio se clebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2014, cuando la acusada acudió al programa de TVE Entre todos para solicitar ayuda económica para su marido, quien había sufrido un accidente de tráfico y necesitaba un aparato que la familia no podía costear.

Según el escrito de acusación, el accidente era real y, tras su aparición en televisión, recibió aportaciones de distintos espectadores, algunas de hasta 1.000 euros, que eran ingresadas en una cuenta corriente de la que eran titulares tanto ella como su marido.

La Fiscalía sostiene que, al comprobar la "receptividad" de dos de los donantes, la acusada decidió continuar solicitándoles dinero y contactó posteriormente con otras tres personas a través de un teléfono móvil. Para ello, habría "urdiendo diferentes historias que resultaron ser falsas" con el objetivo de mantener un flujo constante de cantidades de dinero.

El escrito de acusación señala además que la mujer habría explotado de forma "inmisericorde" el fuerte sentimiento religioso de una de las personas afectadas, a la que llegó a obtener 351.320 euros. A las otras tres víctimas les habría conseguido otros 60.600 euros, hasta alcanzar los 411.920 euros supuestamente defraudados.

Los hechos se habrían prolongado desde marzo de 2015 hasta el 12 de marzo de 2019, según el Ministerio Público.