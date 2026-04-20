Plataforma de Escuelas Infantiles reclama a Zarzalejo "escuchar el clamor social" y reunirse para mejorar condiciones

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha reclamado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, "escuchar el clamor social" y mantener una reunión para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de gestión directa e indirecta.

En la tercera semana de huelga indefinida, la organización ha recordado que convocaron el pasado 7 de abril, junto con el sindicato CGT, las movilizaciones para exigir "unas condiciones dignas para la infancia y las profesionales".

"Somos una organización legítima para alcanzar acuerdos, porque así lo hemos querido. Las trabajadoras de nuestro sector no nos sentimos representadas por los sindicatos mayoritarios, por eso iniciamos este camino sin el apoyo de los mismos", ha señalado.

La semana pasada, Zarzalejo y los sindicatos representativos de la Educación Infantil --FSIE, USO, UGT y CC.OO-- mantuvieron una reunión para hablar sobre la enseñanza concertada, pero la Educación Infantil de gestión indirecta ocupó "un gran protagonismo" con motivo de las movilizaciones de las trabajadoras, según trasladaron fuentes sindicales a Europa Press.

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos trasladaron que la consejera "se había comprometido" a realizar reuniones de trabajo permanente para la mejora de las escuelas infantiles de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, así como la creación de un plan programado y negociado, incluyendo la bajada de ratios y dignificación de la profesión docente.

INCLUIR A LA GESTIÓN DIRECTA EN LAS NEGOCIACIONES

Sin embargo, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha lamentado que estas mesas "dejen fuera la problemática de las compañeras de gestión directa, que no son menores". Por ello, ha insistido en mantener una reunión con la consejera.

"Continuaremos en las calles, visibilizando nuestra situación precaria sostenida por la institución que usted gestiona y que de momento no nos atiende ni escucha. Esperamos que pronto se dé cuenta que este clamor social debe de ser atendido", ha subrayado.

Tras el encuentro de la semana pasada, Zarzalejo detalló en sus redes sociales que se reunió con los sindicatos representativos de la Educación Infantil por ser "las organizaciones legitimadas para alcanzar acuerdos".

En esta línea, la máxima responsable de la educación madrileña recalcó que habían escuchado sus reivindicaciones y que "seguirán dialogando". También pidió al Gobierno de España "ser sensible y mejorar las condiciones laborales" de estas profesionales a través de la negociación colectiva.

"PRECARIZACIÓN"

Desde la Plataforma han señalado que seguirán defendiendo "una educación pública universal, gratuita y de calidad para el primer ciclo de Educación Infantil, independientemente del modelo de gestión perverso que defiende la administración pública para la primera infancia".

"La externalización de este servicio esencial lleva a la precarización de las profesionales y a la falta de recursos y medios que abocan a la educación infantil a una falta de dignidad y calidad educativa. Le pedimos que se siente con nosotras para poder trasladarle la situación real de todo el sector y no solo una parte como han hecho los sindicatos mayoritarios", han reiterado.

Asimismo, los profesionales han rechazado que sus sueldos estén entre los 2.000 y 2.500 euros. "Es un insulto a todas las trabajadoras que estamos inmersas en una huelga indefinida, un sector feminizado, que se sustenta con el salario mínimo interprofesional y al que está abocando a la dependencia económica con todo lo que esto conlleva", han añadido.

MOVILIZACIONES

Antes de iniciarse la huelga indefinida, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles se reunieron con el director de Infantil, Primaria y Especial, José Ignacio Martín Blasco, en el que solicitaron "un plan de mejoras que todavía están esperando después de dos semanas de huelga indefinida".

"En esas mismas fechas también nos reunimos con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz, y el primer día de huelga nos recibió la ministra de Educación, Milagros Tolón. La negociación está siendo positiva y fructífera, algo que no podemos decir de las inexistentes reuniones mantenidas con la Consejería de Educación que tiene todas las competencias para mejorar las condiciones de la infancia y garantizar el derecho a recibir una educación de calidad", ha manifestado.

Por ello, este miércoles volverán a concentrarse, a las 12 horas, frente a la Consejería. Un día antes protestarán a la misma hora frente al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Y el jueves, como las anteriores semanas, realizarán una nueva 'performance' para visibilizar su situación en la plaza de Callao.