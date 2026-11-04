La plataforma del PSOE contra las VUT ilegales en Madrid recibe más de 500 avisos en menos de dos semanas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM, Quique Villalobos - PSOE MADRID

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha informado que la plataforma 'Stop VUT Ilegales', impulsada por su formación para facilitar las denuncias de viviendas de uso turístico (VUT) irregulares, ha recibido más de 500 avisos en menos de dos semanas desde su puesta en marcha.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios tras mantener una reunión de trabajo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), en la que también han participado los concejales socialistas Pedro Barrero y Antonio Giraldo, para presentar esta herramienta digital y abordar la situación de los pisos turísticos ilegales en la capital.

Maroto ha destacado que los más de 500 avisos recibidos ponen de manifiesto la "utilidad" de la plataforma y ha asegurado que el PSOE no dejará de denunciar el "fraude" en torno a las viviendas turísticas ante lo que considera una falta de actuación del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida.

"No vamos a dejar de denunciar el fraude que hay en torno a las viviendas de uso turístico porque el Ayuntamiento no hace nada", ha advertido la socialista.

En este contexto, Maroto ha puesto el foco en la Agencia de Actividades (ADA), organismo municipal encargado de intervenir en el control de estas actividades.

"¿Cómo es posible que la Agencia de Actividades se encuentre en estos momentos con un 34% de vacantes de personal? ¿O cómo es posible, señor Almeida, que la ADA tenga que devolver más de 4,8 millones de presupuesto del año pasado?", ha preguntado la socialista.

A su juicio, los madrileños "no se merecen que un Ayuntamiento no haga nada", sino "políticas valientes para garantizar el derecho a una vivienda digna".

LA FRAVM PIDE RECUPERAR VIVIENDAS PARA EL ALQUILER

Por su parte, el responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM, Quique Villalobos, ve "inacción" y "dejación de funciones" del Ayuntamiento ante la proliferación de pisos turísticos ilegales y ha advertido de sus consecuencias sobre el mercado del alquiler residencial.

"Esta inacción, esta dejación de funciones permite que una actividad ilegal como la de la mayoría de las viviendas de uso turístico siga restando miles de viviendas al alquiler residencial", ha señalado Villalobos, que se ha remitido al último informe elaborado por la federación vecinal en mayo de este año.

Asimismo, ha defendido que la situación de las VUT supone también uno de los motivos para apoyar la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

"Reclamamos soluciones concretas como sacar los pisos turísticos de nuestras casas, recuperar viviendas para el alquiler e impedir la transformación de edificios residenciales en edificios VUT, para que nadie tenga que marcharse de su barrio ni de su ciudad", ha reivindicado Villalobos.

UNA HERRAMIENTA PARA FACILITAR LAS DENUNCIAS

El Grupo Municipal Socialista presentó el pasado 22 de octubre la plataforma digital 'Stop VUT Ilegales', que permite a los ciudadanos consultar si una vivienda de uso turístico figura entre las autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid y facilita los trámites para presentar una denuncia ante el Consistorio cuando se detecten posibles irregularidades.

La herramienta permite buscar una dirección en el registro municipal y acceder a los procedimientos de denuncia, tanto por vía telemática como presencial, con el objetivo de simplificar unos trámites que hasta ahora debían realizarse por separado. En los primeros cuatro días tras su puesta en marcha, la plataforma recibió unos 287 avisos vecinales.