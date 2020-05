Podemos cree que la fase que debe superar Madrid es "la de Díaz Ayuso" y ella espeta que solo les mueve "el odio"

Ayuso cree que todos reconocen la labor de la Comunidad menos aquellos "que quieren seguir bajo su ceguera y bajo su yugo mediático constante que aniquila y acosa a todos aquellos que no siguen sus predilectos".

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Tito Morano, ha sostenido que la fase que debe superar la Comunidad de Madrid es "la de Díaz Ayuso" y la presidenta le ha espetado, a renglón seguido, solo les mueve "el odio".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, el portavoz de la formación 'morada' ha comenzado su intervención criticando la "displicencia" con la oposición de la dirigente madrileña. Sobre el pase a la fase 1, ha sostenido que Madrid no ha dado el paso porque Ayuso tiene "dos ejes" en sus políticas: "no hacer nada y mentir".

Así, ha enumerado que cuentan con 70 centros de atención primaria cerrados "y tienen la desvergüenza de pegar carteles en sus puertas diciendo que el Gobierno de la Nación les ha impedido abrirlos". "Deberían pedir perdón a todos los madrileños por usar una patraña para hacer politiqueo en medio de esta pandemia", ha lanzado.

Morano le ha afeado que diga que hay camas disponibles mientras que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sostuvo que tenían "17.000" y los requisitos del Ministerio exigían 24.000; igual que diga que se pueden hacer 20.000 PCR al día y luego se señale que son 15.000. "Además creo que ni 15.000 pueden hacer porque no me fío ni de un solo dato que den", ha lanzado.

El parlamentario ha criticado, también, que se nieguen a medicalizar las residencias de mayores "saltándose incluso resoluciones judiciales" y que se diga que tienen asesoramiento de expertos pero a la vez "a cualquier experto que no dice lo que quiere oír, le aparta" así como que haya excluido al Colegio de Médicos.

"Dice que apoya a los autónomos y, sin embargo, le adjudica 6,7 millones de euros al señor Florentino Pérez. Usted miente. Pero esto último le honra porque usted recibe todos los meses un regalo un gran empresario por 5.000 euros, que es más de lo que cobra por ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Cada uno trabajamos para quien nos paga", ha lanzado.

A esto ha respondido Ayuso, que ha indicado que lo único que mueve a este parlamentario es el "odio" hace ella y a las políticas que pone en marcha. "Es así como ha construido su discurso. Las políticas que yo he puesto en estos meses han salvado muchas vidas y si no es porque esta Comunidad toma medidas y ayuda a despertar al resto del país no se pueden ni llegar a imaginar lo que podría haber sido este contagio masivo en España", ha lanzado.

Según la presidenta, esto lo reconoce todo el mundo menos aquellos "que quieren seguir bajo su ceguera y por cierto bajo su yugo mediático constante que aniquila y acosa a todos aquellos que no siguen sus predilectos". A su parecer, las fases propuestas por el Gobierno central están "mal diseñadas" y los criterios para pasarlas "no han sido ni objetivos ni transparentes". "Hay siete comunidades autónomas que tienen un contagio superior en proporción el de la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Ayuso ha subrayado que ella tiene "la obligación de defender a los ciudadanos y representar sus intereses", por mal que parezca a la oposición. En este punto, ha subrayado que han pedido reuniones, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudiese al Senado para hablar y trasladado sus peticiones en "numerosas cartas" pero nunca han recibido "ninguna respuesta". "Hemos estado saliendo de estos solos", ha manifestado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha expuesto que desde el momento del pico de contagios, se han bajado un 91 por ciento los pacientes hospitalizados, el 81 por ciento en UCIs y un 94 por ciento los fallecidos. Además, ha hecho hincapié en que pueden llegar a las 20.000 PCR al día, se van a reforzar los contratos por coronavirus y han comprado 700 toneladas de material sanitario.