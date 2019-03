Podemos incluirá en su programa precontratación de 2 horas para VTC y una app que integre todos los transportes públicos

Publicado 20/03/2019 14:49:06 CET

Y que vuelvan los coches VTC vuelvan a la base tras cada servicio

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, se ha reunido este mediodía con representante de los colectivos del taxi de Madrid y les ha prometido que su partido incluirá en el programa electoral regional una legislación autonómica que obligue a las plataformas de Vehículos de Transporte Colectivo (VTC) una precontración mínima de 2 horas por parte de los usuarios y la creación de una app por parte de la Administración que integre todos los transportes públicos, entre otras medidas.

"Nos hemos reunido con los representantes del sector, les hemos transmitido nuestra voluntad de incorporar en el programa la necesidad compartida de regular este sector y fundamentalmente les hemos trasladado estas dos propuestas", ha dicho Serra a las puertas de la Asamblea de Madrid, donde junto a otros miembros de Podemos como el diputado nacional Rafael Mayoral se han reunido con los representantes del colectivo del taxi.

Además de la precontratación mínima de dos horas para los VTC, Podemos incorporará en su programa la creación de una aplicación pública para todos los transportes públicos de la región, "que esto es aprovechar la digitalización de la economía para el interés general".

"Pensamos que es fundamental. Insistir en el agradecimiento al sector en combatir la uberización de la economía, que es algo que no solo afecta a los taxistas, sino al conjunto de los trabajadores. Lo han acogido positivamente. Vamos a seguir hablando y cómo lo incorporamos", ha dicho.

Sobre el reglamento del taxi prometido por el Gobierno regional, la también diputada autonómica ha señalado que la legislatura ya está acabando y en ese sentido ellos han estado defendiendo las demandas de los taxistas durante todo este tiempo "fuera y dentro de la Asamblea y lo vamos a seguir haciendo". "Es obvio que el Gobierno del PP con Garrido no ha hecho nada para beneficiar y hacer caso a los demandas y sobre todo para regular lo que se está pidiendo. Lo vamos a incorporar en el programa de las autonómicas", ha añadido.

Por su parte, Rafael Mayoral ha coincidido en la "buena sintonía" mantenida en la reunión con el sector del taxi "en la defensa de los servicios públicos". "Creemos que es uno de los elementos centrales en el que todas las formaciones deberían estar preocupadas, en defender servicios públicos que garanticen los derechos de los ciudadanos y también de los derechos de la gente que trabaja. El sector del taxi ha hecho una labor fundamental en ese sentido y nosotros hemos planteado la necesidad de la regulación de la precontratación, de la vuelta a base, que no puede ser que las ciudades se sobresaturen de coches negros para que el conjunto de los ciudadanos no puedan circular y que tiene que haber una regulación fuerte", ha esgrimido.

El también secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos ha hablado de la app que integre el servicio de los transportes públicos que simplifique el acceso. "Es un mantra y una mentira decir que la tecnificación tiene que darse a través de una empresa privada. La Administración pública tiene una obligación de tecnificar los servicios públicos, y por eso planteamos una app en la que los ciudadanos puedan acceder a todos los servicios públicos de transporte de la región, integrando autobuses, metros, cercanías y taxis, para que los ciudadanos tengan que desplazarse en libertad y no tengan que depender de ninguna app para poder ejercer su derecho a la movilidad", ha agregado.

Mayoral ha apostado por dialogar con el sector del taxi para "seguir avanzando en este proceso de defensa de servicios públicos, que debe ser un elemento central en el debate público". "No podemos permitirnos que la movilidad del país esté en manos de transnacionales. Hoy hay una estrategia de construcción de un monopolio a nivel mundial y nosotros no estamos de acuerdos. Creemos que el servicio público no se puede controlar desde un paraíso fiscal y han de ser las administraciones públicas quienes garanticen los derechos de los ciudadanos y de la gente que trabaje en ese sector", ha manifestado.

El diputado nacional de Podemos defiende también una regulación estatal en el ámbito laboral para proteger este tipo de colectivos. "Nos estamos encontrando empresas de transporte que no tienen ningún trabajador y hay que ver qué relaciones existen entre Uber y Cabify y los trabajadores que prestan sus servicios y de otras tantas. Creemos que hay muchas cosas oscuras y más tarde o más temprano se tendrán que levantar las alfombras y tendrán que responder sobre lo que está pasando con los impuestos, paraísos fiscales y las condiciones de trabajo de esas personas", ha dicho.

LOS TAXISTAS, AGRADECIDOS CON PODEMOS

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Julio Sanz, ha agradecido a Podemos la reunión y la oportunidad de presentarles a la candidata regional, un encuentro que a su juicio ha demostrado "el posicionamiento claro y contundente de un grupo político que apuesta por el sector, por el trabajo fijo y estable y se aleja de otros modos de transporte de plataforma, oportunistas, que tienen la mala costumbre de cotizar fuera del país y utilizar todas las prácticas irregulares para pretender buscarse un hueco en el transporte público, en este caso en el taxi".

"Es de agradecer que los partidos políticos se posicionen firmemente y asuman claramente nuestras demandas y voten a favor de un colectivo que lleva más de cien años trabajando, cotizando y promoviendo la prosperidad del país, dando un servicio de calidad de los usuarios y cotizando lógicamente aquí. Tenemos mucho trabajo por hacer. Se han puesto encima de la mesa muchas iniciativas. Son personas que tienen ganas y voluntad de trabajar y esto lo demuestra, llamando a un colectivo para llevar medidas que protejan a los usuarios, razón de ser de nuestro servicio, que crea puestos de trabajo", ha afirmado.

Sanz se ha mostrado a favor de las medidas que llevará Podemos en su programa electoral. "Todo lo que sea regular un servicio desregulado y goza del beneficio de ello dice mucho a favor de Podemos. Cómo no va a ser positivo algo que venimos reclamando hace tiempo y que estuvimos 16 días reclamando en la calle. Por supuesto que necesitamos una regulación. Eso es ponerse de lado de la legalidad frente a otras formas que están utilizando otros grupos políticos de ponerse del lado de tres o cuatro oportunistas, plataformas, corruptos, que al fin y al cabo luego son pagados a través de otros puestos. Las puertas correderas de este país son fáciles de localizar", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de Élite Madrid, Sergio Vega, ha salido satisfecho de la reunión con Podemos y de las medidas que ha puesto encima de la mesa, que considera que hay que seguir ampliando y modernizar "absolutamente" el taxi. "Podemos no apoya directamente al taxi, sino los servicios públicos. Y nosotros nos sentimos integrados dentro de ese servicio público, como los metros o autobuses. Somos uno más en la movilidad de la ciudad y es de agradecer que este grupo político y si accediera a las administraciones potenciara toda la tecnología para poner en valor el uso y servicio del taxi para todos los usuarios diferenciando incluso en colectivos con rebajas a algunos colectivos", ha dicho.

Por último, Raúl Horcajada, representante de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid también ha agradecido la reunión de este miércoles con miembros de Podemos y espera que lo prometido "en algún momento se vea reflejado en alguna ley y se ponga en práctica en la calle".