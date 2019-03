Podemos invita al presidente del Rayo a comparecer en la Asamblea sobre el Estadio y para "negociar" nueva cesión

Publicado 13/03/2019 18:21:31 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos ha invitado al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, a comparecer en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte el lunes 18 de marzo para hablar sobre el Estadio de Vallecas con el objetivo de "negociar una nueva cesión" del recinto.

"Tras 5 meses escribiendo a Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, para invitarle a venir a la Asamblea de Madrid para hablar del Estadio de Vallecas, hemos activado la comparecencia. Esperemos verle el próximo lunes en la casa de todas los madrileños", ha escrito el diputado de Podemos Miguel Ardanuy en un comunicado.

Así, a petición de Podemos, se le ha llamado a comparecer en la comisión, porque lo consideran de "necesidad imperante" debido a los problemas que ha habido con el Estadio de Vallecas y la necesidad de negociar "una nueva cesión puesto que el actual acaba en junio de 2019 y poder escuchar al presidente del club del Rayo Vallecano" como dice que han hecho con la "masa social" del club.

"Aspiramos a que ante la invitación formal de la Asamblea de Madrid la casa de todos los madrileños Raul Martín Presa esté dispuesto venir a comparecer el próximo lunes", ha señalado.

No obstante, fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que el compareciente no está obligado a acudir a las comisiones que no son de investigación.