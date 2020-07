Podemos pide al PSOE "empujar más" contra PP y no cree que Cs apoye moción de censura porque "no le dejarán los lobbies"

Opina que el trabajo de Más Madrid en la capital y los Pactos de la Villa son "mejorables"

El nuevo coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ha pedido al PSOE que "empuje más" y "sea más claro" contra el Gobierno regional y no cree que Ciudadanos (Cs) apoye esta legislatura una moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso porque "no le dejarán los lobbies empresariales".

En una entrevista concedida a Europa Press, Santos ha señalado que la Comunidad de Madrid es "una pieza clave para el cambio en todo el país, ya que se demuestra que cuando Madrid se levanta el país cambia". "Con el PSOE tenemos que trabajar más unidos. Le pido más empuje, tenemos que ser claros en la oposición al PP, que es un partido que ha privatizado todo, que lleva 25 años gobernando para los 'lobbies' empresariales y no para la gente, que se merece una oposición leal en lo institucional pero duro en lo político", ha expresado.

"Tenemos que decirle a la gente por qué tiene que dejar de gobernar el PP y por qué es importante cambiar el modelo de la Comunidad. La pandemia nos ha ayudado a verlo. Hemos visto que lo público ha salvado a la gente. La Sanidad, las empresas públicas que han dado material a los sanitarios, ahí está claro. Nosotros tenemos que construir ese pacto político para echar al Partido Popular", ha proseguido.

El nuevo líder regional de Podemos no cree que Ciudadanos apoye una futurible moción de censura presentada por el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, porque la formación naranja "ha venido aquí manejada a los lobbies empresariales". "Nosotros estaremos en cualquier espacio para cambiar la Comunidad, que nos parece imprescindible. Ha habido reuniones en la Asamblea pero lo que pienso que Cs no le van a dejar. Aquí en Madrid hay un estatus de lobbies empresariales que son los que han puesto a Ciudadanos en el mapa político de todo el país y más en Madrid", ha insistido.

Respecto al trabajo de su Grupo en la Asamblea, Santos ha manifestado que "se nota que Podemos es oposición al PP en Madrid" porque los diputados están haciendo un trabajo "leal a la institución y dura con las políticas del Partido Popular".

"Hemos visto que los mayores se han muerto ahogados en las residencias. Ante eso no hay medias tintas. No se puede volver a repetir. Las condiciones a las que hemos llegado en la región han sido muy duras. Las consecuencias de 25 años del PP es que ha venido una pandemia y los mayores han muerto ahogados en las residencias. La oposición tiene que ser clara y real. Tenemos que construir esa herramienta que luche contra las políticas del PP que nos han hecho tanto año. También han fracasado en la Sanidad que cuando llega una pandemia no tenemos ni medios materiales ni humanos para hacerla frente", ha aseverado.

Sobre la oposición de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, el dirigente regional de Podemos la ha calificado de "mejorable". "Creo que tenemos que mejorar la oposición en el Ayuntamiento y hemos que tener una relación con las fuerzas que plantean una alternativa, como Más Madrid. Hay cosas que se nos quedan cortas. Esperemos que haya entendimiento, que podamos trabajar conjuntamente y que propongan una alternativa real al modelo del PP de Madrid", ha manifestado.

El coordinador regional de la formación morada se distancia de Más Madrid, entre otras cuestiones, en los llamados Pactos de la Villa que, a su juicio, "se quedan cortos". "Al final vemos que el Ayuntamiento está cogiendo algo, adaptándolo pero no llegando al fondo de la cuestión. Esos pactos no sirven claramente para mejorar la vida de la gente, no valen para ir más allá. Espero que se abra un debate sobre los pactos y como no estamos en el Ayuntamiento tenemos que hacerlo para afuera. Intentaremos presionar con las asociaciones y movimiento vecinal para que toquen más en lo concreto", ha dicho sobre estos pactos.

PODEMOS TIENE "UNA DEUDA" CON LA CAPITAL

Jesús Santos asevera que su partido tiene una deuda con la agrupación de la capital porque reconoce que "sin ganar la ciudad es muy difícil ganar la Comunidad". "Tenemos que potenciar más los círculos y hacer un trabajo territorial. La institución es importante pero tenemos que lograr que la gente te vea como herramienta real y eso se consigue en los barrios, en la sociedad civil y en los movimientos sociales. En la pandemia hemos visto que hay elementos de sociedad civil que han ayudado a la gente. Podemos tiene que estar ahí, trabajándose el día en los barrios, movimientos, asociaciones de vecinos, en los colegios. Los círculos son un elemento fundamental para Podemos y vamos a incluir representantes de los círculos en el Consejo Ciudadano", ha apuntado.

Para el nuevo jefe de Podemos en la Comunidad de Madrid, si algo tiene bueno su partido es su escuela municipalista, que quieren potenciar junto a los círculos "cuidar, mimar, dar formación y traer el debate político". "En Podemos había una mala costumbre de que todo era una competición. Por eso hay que tener cultura de debate, hablar de política en los círculos, hablar de los problemas de la gente y potenciando eso vamos a ver su utilidad en los círculos. Es uno de los retos más importante que tenemos por delante", reconoce.

Santos asegura que Podemos "está fuerte" en los municipios del sur y el Corredor del Henares, con círculos "muy potentes" y participando en algunos gobiernos locales. No obstante, ha reconocido que "queda mucho trabajo que hacer y potenciar mucho más algunas organizaciones locales", especialmente en pequeños municipios. "Estoy convencido que cuando trabajemos el territorio, uno de los retos principales de este Podemos, vamos a conseguir presentar candidaturas en todos los municipios de la región", ha agregado.

De hecho, está convencido de que en las próximas elecciones regionales y municipales crecerán en diputados y volverán a tener concejales en el Ayuntamiento de Madrid impulsados por el trabajo de Podemos en el Gobierno de España. "Aquí se premia mucho la institucionalidad, demostrando que se puede hacer las cosas de manera diferente. El ingreso mínimo vital cuando nació Podemos lo planteábamos y todo el mundo lo veía como una locura y ahora es una realidad, igual que parar los desahucios. Estamos demostrando que aquello que se podía hacer se puede hacer", ha dicho.

"HA LLEGADO POR FIN UN PODEMOS UNIDO"

Santos, que ha ganado las primarias con una lista de unidad sin rivales, ha afirmado que "por fin Podemos está unido". "Hacía falta para tranquilizar a la organización, para que sea un referente para cambiar la Comunidad de Madrid y cambiar las políticas del PP que han fracasado en todo. En Podemos ya estamos unidas y es importante que la candidatura empiece con esa ansiada unidad que nos pedían y se deber a un trabajo político", ha dicho.

El nuevo coordinador regional de Podemos ha admitido que le partido "ha sufrido mucho" en las guerras internas en los últimos años, por lo que ahora es momento de "dejar de hablar de nosotros mismos y más de los problemas de la gente". "Con unidad somos capaces de ponernos de acuerdo y tener una política útil para los ciudadanos. En Podemos Comunidad hay mucha gente que cree en nosotros y la responsabilidad que tenemos ahora es no defraudarles", ha subrayado.

Por último, preguntado por la relación entre Podemos e IU, Santos apuesta por fortalecerla y trabajar "codo a codo" con su "fuerza hermana". "Estoy convencido de que estos tres años de trabajo van a servir para fortalecer esta alianza vital en el espacio de Unidas Podemos. Está yendo bien, seguramente se fortalezca y en 2023 no creo que haya problemas para consolidar este espacio. Tenemos la responsabilidad de por una vez empezar a hacerlo bien", ha sentenciado.