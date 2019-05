Podemos quitará bonificación a Socimis, pondrá impuesto a casas vacías y otro de patrimonio inmobiliario a empresas

Publicado 13/05/2019 11:15:32 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha propuesto la eliminación de las bonificaciones del 95 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), la creación de un impuesto sobre la vivienda vacía exclusivo para los grandes tenedores y otro impuesto sobre el Patrimonio Inmobiliario de las personas jurídicas, exento si el propietario pone sus viviendas en régimen de alquiler social a precio regulado.

En un desayuno informativo, Serra ha señalado que la actual estructura fiscal está también diseñada "en beneficio de las élites". "Tanto es así que un estudio de FEDEA de 2017 concluye que hasta un 56 por ciento de la movilidad territorial de los contribuyentes con rentas altas se ha dirigido a nuestra comunidad con el objetivo de ahorrarse dinero en el pago del IRPF. Las sucesivas rebajas fiscales unidas a las deducciones regresivas, como las de los gastos de la educación privada, han provocado que nuestra región sea el destino preferido para quienes se quieren librar de contribuir", ha apuntado.

Respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, la también diputada autonómica ha indicado que en el ejercicio fiscal anterior, 40 personas heredaron más de 10 millones de euros cada una. "Nuestra comunidad podría haber recaudado 240 millones si no fuera por las actuales bonificaciones, bonificado un 99 por ciento para descendientes directos; pero, sin embargo, ingresó solamente 2,5 millones de euros. Menos de un 1 por ciento de nuestra población recibe herencias por más de 1 millón de euros", ha desgranado.

Además, la aspirante regional de Unidas Podemos ha indicado que Madrid es la única comunidad que no aplica el impuesto de patrimonio, "dejando de recaudar más de 800 millones de euros al año". "¿Quién se beneficia? Por ejemplo, los dos de cada tres ultramillonarios de nuestro país que residen en Madrid y que se lucran de la inexistencia de un impuesto que grave su riqueza", ha destacado.

Mientras todo esto ocurre, el gasto público se sostiene, según su análisis de dos maneras: por un lado con la participación autonómica en el Impuesto del Valor Añadido, incrementado por los gobiernos estatales de PSOE y PP, y por otro atribuyéndole a cada madrileño 5.000 euros de deuda.

"La deuda acumulada de la Comunidad de Madrid asciende a dos veces el ingreso total anual. Estando negociada, además, a tipo variable, resultando que los beneficios de este endeudamiento repercuten directamente en el poder financiero. Los regalos fiscales a la banca y los millonarios, los pagamos entre todas", se ha quejado.

"EL GIRO ULTRACONSERVADOR DE DÍAZ AYUSO"

Según ha explicado Isa Serra, este es el modelo del PP y el aguirrismo, "sostenido en los últimos tiempos por Ciudadanos". "Ahora estamos ante una posible vuelta de tuerca. A todo este catálogo de políticas neoliberales que tanta precariedad vital han fomentado tenemos que añadir un giro ultraconservador que la señora Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a encabezar. Con acompañantes como David Pérez, con un sometimiento a Vox y sus propuestas, que el último giro demagógico después de la derrota de las elecciones generales no puede ocultar", ha dicho.

Además, la diputada de Podemos ha criticado que en los gobiernos de Esperanza Aguirre, no sólo la educación, sino los servicios sociales fueron externalizados a fundaciones religiosas reconvertidas, "servicios sociales que no deben ser caridad ni negocio, y que no sólo protegen a los más vulnerables, sino son pilar de cohesión social".

"Esas externalizaciones han servido como palanca ideológica para asentar su modelo tradicional de familia, que no acepta la diversidad en la identidad u orientación sexual, y en la que los derechos de las mujeres y los niños no son prioritarios. Ya hemos visto como los gobiernos multicolores de la derecha reaccionaria han iniciado una caza de brujas contra los funcionarios que defienden a las mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía", ha apostillado.

"Todo esto sucede en un contexto estatal y global donde se incrementa el poder de las multinacionales y grandes fondos de inversión, que campan a sus anchas eludiendo pagar impuestos, precarizando las condiciones de vida y trabajo de las mayorías sociales y repartiéndose el pastel de los servicios públicos en vías de privatización. Frente este avance, las instituciones públicas han renunciado a ofrecer ni garantías ni protección de derechos", ha proseguido.

Por todo ello, Serra ha indicado que el próximo 26 de mayo van a echar al PP del Gobierno regional porque "les va la vida en ello". "Si gobierna la derecha, si gobierna Isabel Díaz Ayuso, lo hará gracias a los escaños de VOX. Si gana la derecha, eso significa continuar con un gobierno para las élites", ha defendido.

También ha advertido que un gobierno del PSOE con Ciudadanos sería "un gobierno de derechas". "Me gustaría que Ángel Gabilondo fuera tan claro como yo lo he sido: si va a hacer caso a las presiones del poder económico, de la CEOE, del Santander o de Moodys, o si está dispuesto a afrontar el reto que nos permita avanzar y tener un futuro digno como región. Nosotras y nosotros vamos a estar a la altura de este reto", ha concluido.