La Policía detiene a tres falsos menores inmigrantes no acompañados denunciados por la Comunidad

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres falsos menores inmigrantes no acompañados que habían sido denunciados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, según han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Las detenciones se produjeron el pasado viernes en la ciudad de Madrid y en la localidad de Aranjuez, tal y como ha avanzado 'ABC'. Se trata de tres de las seis personas que hasta ahora había denunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la Policía.

Estas personas habrían asegurado ser menores de edad al llegar a sus centros de acogida. Al constatar que ya eran adultos, la Comunidad los ha denunciado por estafa agraviada y por infringir la Ley de Extranjería. La Policía se ha encargado de la investigación y, finalmente, los ha detenido.

Desde 2025, el Ejecutivo autonómico había detectado casos en los que algunos adultos que se habían hecho pasar "deliberadamente" por menores no acompañados. "Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", apuntó Dávila en noviembre.

Tras las pruebas y los procedimientos que ha realizado la Fiscalía, la Comunidad ha contabilizado 67 casos, según han detallado a Europa Press fuentes de la Consejería. De este total, 40 entraron a sus recursos el año pasado y 27 en 2026.