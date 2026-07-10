La Policía incauta más de 1.200 armas blancas en el segundo trimestre de 2026, casi un 13% más que el año pasado

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MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido un total de 1.235 armas blancas en la Comunidad de Madrid durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 12,99% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se aprehendieron 1.093, según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las dependencias policiales que registraron un mayor número de incautaciones fueron la Comisaría de Distrito de Usera-Villaverde, con 161 armas blancas intervenidas; la de Puente de Vallecas, con 115; y la Comisaría Local de Alcalá de Henares, con 102. Les siguieron Centro, con 74, y Carabanchel, con 67.

Por incrementos porcentuales, destaca la Sección de Metro de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, que pasó de intervenir 11 armas blancas en el segundo trimestre de 2025 a 29 este año, un 163% más. También sobresalen Villa de Vallecas, con un aumento del 126% (de 15 a 34 armas), y Pozuelo de Alarcón, donde las incautaciones crecieron un 125%, al pasar de cuatro a nueve.

Por tipología, la Policía Nacional ha destacado el incremento de los cuchillos o machetes de uso militar o imitaciones, cuyas intervenciones aumentaron cerca de un 28%, al pasar de 177 a 226. Asimismo, las incautaciones de navajas automáticas crecieron un 68% tras pasar de 31 a 52 armas.

DISPOSITIVOS ESPECIALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES

Entre abril y junio, la Policía Nacional desplegó además 18 dispositivos específicos de seguridad con motivo de las fiestas patronales y de distrito celebradas en distintos municipios y en la capital.

Los agentes participaron, entre otros, en los operativos organizados durante las fiestas de San Isidro en Madrid, así como en las celebraciones de Torrejón de Ardoz, Parla y Getafe, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha señalado que estos datos reflejan el trabajo desarrollado para reforzar la seguridad ciudadana en la región.