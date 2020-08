La Policía inicia esta tarde la investigación del incendio del edificio de Hortaleza, tras la evaluación de los bomberos

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional comienza esta tarde la investigación del incendio el edificio del madrileño distrito de Hortaleza donde ardieron las viviendas de las tres plantas más elevadas, tras la evaluación realizada por los Bomberos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los agentes de la Policía Científica, entre otros, se trasladarán esta tarde hasta la conocida como Torre Ámbar, situada en la calle Dulce Chacón, para realizar una inspección ocular y también para hablar con los vecinos ya que, según denuncian, el incendio se originó por las llamas de una barbacoa realizada por la noche en uno de los áticos, algo prohibido por la normativa.

De momento, la Policía no ha identificado a ningún sospechoso ni está buscando a ninguna persona como autora de los hechos. En el informe también tendrán que incorporar, con los datos aportados por la investigación de los Bomberos por qué la alarma antiincendios no funcionaba desde hace tiempo y, por tanto, no sonó para avisar a todos los vecinos cuando comenzaron las llamas.

Algunos residentes afirman que esa alarma fue desactivada por los servicios de mantenimiento de la comunidad porque no funcionaba bien y saltaban los avisos frecuentemente por falsas alarmas. También se analizarán los materiales ignífugos de la torre y el sistema de toma de agua del interior del edificio, que al parecer sí funcionó correctamente. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida.

El fuego calcinó ocho viviendas de las tres plantas superiores (18, 19 y 20) y el ático. Otras plantas más abajo están afectadas por humo y olor a quemado y se encuentran sin luz ni agua, por lo que muchos de los residentes no han regresado todavía. Los que lo han hecho han sido unos minutos para recoger enseres importantes esta mañana, acompañados por los bomberos.

20 DOTACIONES DE BOMBEROS TRABAJARON EN LA EXTINCIÓN

Según informó a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid, fueron necesarias más 20 dotaciones de Bomberos para sofocar el fuego, iniciado a primera hora de la mañana del sábado, y que afectó gravemente a la fachada, a tres plantas del edificio y a la azotea del mismo y no ha dejado ningún herido.

Según ha manifestado el directivo de guardia del Cuerpo de Bomberos de Madrid, Ricardo Jiménez, el fuego en zona de cubierta era "muy espectacular" porque se propagaba por la fachada y ha sido sofocado primero desde el interior del edificio y posteriormente desde el exterior, donde ha sido "fundamental" el trabajo por medios aéreos para cortar su propagación.

Además, destacó que el bloque de viviendas era moderno y las buenas condiciones de compartimentación han permitido que las escaleras fueran áreas seguras para los vecinos en el momento del desalojo de las zonas más afectadas.