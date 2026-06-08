La Policía Municipal destapa una trama de empadronamientos fraudulentos en Carabanchel

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una persona e investiga a otras 14 por su presunta implicación en una trama de empadronamientos fraudulentos en el distrito de Carabanchel, una investigación iniciada en junio de 2025 a raíz de la búsqueda de un menor desparecido y que ha culminado este pasado mes de abril.

Las pesquisas comenzaron cuando los agentes acudieron al domicilio donde figuraba empadronado un menor cuya desaparición había sido comunicada. Una vez en la vivienda, los residentes aseguraron no conocer al niño ni que este hubiera vivido allí, han señalado fuentes policiales.

Tras localizar a la madre y entregar al menor en otra dirección diferente a la que aparecía en la documentación oficial, los agentes iniciaron una investigación al respecto.

Las comprobaciones posteriores permitieron detectar un número desproporcionado de personas empadronadas en una misma vivienda de Carabanchel, con lo que se destapó un supuesto sistema de mediante documentación falsificada para dar empadronamiento a personas migrantes.

La investigación ha revelado que los implicados confeccionaban contratos de arrendamiento ficticios que posteriormente presentaban ante la Junta Municipal de Distrito para tramitar empadronamientos. Además, se localizaron hojas padronales falseadas con datos y firmas presuntamente no veraces.

Según las pesquisas, estas personas fueron empadronadas sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario legítimo del inmueble utilizado para realizar los trámites.

Como resultado de la operación, una persona fue detenida por su presunta participación en los hechos y otras 14 han sido investigadas tras constatarse que figuraban empadronadas de manera fraudulenta.