Policía Nacional evita que varios migrantes asalten la Embajada de Gambia para conseguir certificado de vulnerabilidad

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional intervino en la mañana del martes para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes.

Los hechos se produjeron sobre las 10 horas en la Embajada de Gambia, situada en la calle Hernández Iglesias del distrito madrileño de Centro, hasta donde se trasladaron agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, según han señalado fuentes policiales.

Una vez llegaron los agentes, los migrantes gambianos presentes en la zona se calmaron y la Policía no tuvo que intervenir más allá, saldándose los hechos sin detenidos y restableciéndose el orden rápidamente, según apuntan estas mismas fuentes.

El certificado de vulnerabilidad es una de las tres vías --además de la situación familiar o de arraigo-- por las que las personas migrantes que cumplen los requisitos pueden acogerse al proceso de regularización extraordinario propuesto por el Gobierno central y que está recibiendo críticas de parte de diferentes administraciones por la falta de recursos para atender las solicitudes.