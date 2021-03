Momentos de tensión entre Policía Nacional y feministas que se manifestaban si autorización en Neptuno

Policía Nacional habría identificado a dos congregadas, a quienes les habrían preguntado si eran las organizadoras de la marcha

Policía Nacional y un grupo de feministas que se han manifestado sin autorización en la Plaza de Neptuno han protagonizado momentos de tensión una vez que agentes del cuerpo se han acercado a las dos de las jóvenes que han leído un manifiesto, a quienes habrían identificado.

Así lo ha explicado Josefina Martínez, una de ellas, quien ha indicado que los agentes, además de tomarles los datos, les ha preguntado a ella y a su compañera si eran las organizadoras de esta marcha que ha recorrido varios puntos de la capital, como la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos o la calle Alcalá.

"Lo que quieren es encontrar a un culpable y a alguien a quien criminalizar. Esto fue algo autoconvocado, no hubo organizadoras. Fue algo autoconvocado por el movimiento de mujeres que no quieren que les amordacen. No es nada que haya decidido alguien en particular, sino una respuesta a que se han cancelado las manifestaciones de mujeres y eso es escandaloso", ha remarcado.

Las congregadas habían realizado una sentada en la Plaza, ya que la Policía bloqueaba la subida al Congreso de los Diputados. Entonces han leído un manifiesto donde han incidido en que estaban en la zona "por todas las mujeres, incluidas las trans", han aseverado que las mujeres se han visto muy afectadas por la "crisis socioeconómica del Covid-19".

Una vez terminaron de leer el manifiesto varios agentes se han acercado hacia las que lo han leído y les han pedido que les dieran sus datos mientras era increpados por el resto de concentrados, que les han gritado, entre otros, 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', 'Vergüenza' y '¿Dónde está tu número de placa?'.

"Nos están intentando amedrentar diciendo que nos van a multar, si es así van a tener que multar a todas las mujeres feministas de Madrid porque esto es una lucha que hemos dado todas. No puede ser que prohíban una manifestación feminista con medidas de seguridad", ha zanjado.