Policía Nacional identificó a ocho personas que "lideraban" la concentración de Vox ante el centro de Hortaleza (Madrid)

Varias personas con carteles protestan contra el centro de Primera Acogida de Hortaleza, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

PARLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este miércoles que la Policía Nacional identificó a ocho personas que "estaban liderando" la concentración convocada por Vox frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza en protesta por la presunta violación de una menor a manos de un residente, pero que había sido prohibida por la propia Delegación del Gobierno.

"El despliegue policial que hubo allí posibilitó la identificación de ocho personas, quienes estaban liderando esa concentración y, fruto de ello, se van a elevar las correspondientes propuestas de sanción que analizaremos y que haremos cumplir en función de la normativa vigente", ha manifestado ante los medios de comunicación al término de una Junta Local de Seguridad en Parla.

El delegado ha advertido de que estos hechos "tendrán sus consecuencias", a la par que ha aprovechado la ocasión para acusar a "las ultraderechas" de la región de "alimentar discursos de odio" que luego se materializan en "delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables" en lo que considera una "inhumanidad que es inaceptable".

Martín ha reprochado una vez más a las formaciones de "ultraderecha" que tan solo se preocupan por los casos de violencia sexual cuando el presunto autor es un migrante. Así, el delegado del Gobierno ha insistido en tachar esta postura de "racista", en la línea de los últimos meses.

"En la Comunidad de Madrid, en el primer semestre, ha habido 356 agresiones sexuales con penetración, 256 en la capital, y no hemos escuchado a la ultraderecha interesarse por ninguna, salvo cuando podía armar un discurso racista contra migrantes africanos. Eso tiene un nombre: racismo", ha afirmado.

Así las cosas, el delegado ha aprovechado la ocasión para recordar una vez más que el Gobierno central trabaja de forma coordinada con operadores judiciales, cuerpos policiales, servicios asistencias y partidos políticos en una mesa contra la violencia sexual y en la que "lamentablemente el Partido Popular no ha querido participar" en lo que considera es "una falta de interés real" en la lucha contra esta violencia.