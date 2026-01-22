Portavoz de Vox presenta su dimisión como miembro de la Junta de Gobierno y presidenta de la Junta de Distrito 2

La portavoz de Vox Móstoles, Nieva Machín - VOX MÓSTOLES

MÓSTOLES 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox Móstoles, Nieva Machín, ha presentado su dimisión como miembro de la Junta de Gobierno y presidenta de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, a la par que pide el cese de los dos cargos de confianza, tras dar por consumada la ruptura del pacto de Gobierno hace dos días.

Según han destacado desde la formación, esta dimisión "no supone un abandono" de la defensa de los vecinos del distrito, sino "una decisión de coherencia política" ante un comportamiento "desleal" por parte del alcalde, Manuel Bautista (PP), por lo que seguirán velando por el interés general de la ciudad "desde la oposición".

En este sentido, Machín ha argumentado nuevamente que esto ha sido consecuencia de las decisiones del PP --con quien Vox formaba Gobierno de coalición desde 2023-- después de que el regidor asumiera las competencias de la Concejalía de Cultura, Desarrollo y Promoción Turística.

Bautista tomó esta decisión tras el cese del concejal Daniel Martín, quien ostentaba el cargo hasta la fecha, cinco días después de que éste oficializara su salida de Vox "por discrepancias" con la actual dirección, pasando al grupo de no adscritos.

"Esto altera unilateralmente el reparto acordado tras las elecciones municipales", ha precisado la portavoz de Vox, al tiempo que incide en que a ello se suma también "la retirada de la Vicepresidencia de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad".

Aunque fuentes municipales afirmaron que el documento rubricado por ambas formaciones no hace alusión a la vicepresidencia (que ha pasado ahora a manos del PP) ni a los coordinadores como tal, Machín ha asegurado que el pacto de Gobierno establecía de forma clara las responsabilidades que correspondían a su formación: entre ellas la presidencia y coordinación de la Junta de Distrito II.

Ha vuelto a insistir la portavoz de Vox que las mayorías municipales no han cambiado, alegando en el escrito presentado ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Móstoles que la gobernabilidad y estabilidad con la suma de los concejales actuales Vox (2) y PP (12) "no se han visto alteradas".

Mientras, desde los 'populares' ya dejaron claro que entienden que con la salida de Martín de la formación, y su paso al grupo de no adscritos, ya no se cumple con una de las principales premisas de las que partía el acuerdo, "que Vox cuente con tres concejales".

Sin embargo, a juicio de la formación mostoleña del partido que preside Santiago Abascal, gobernar no puede hacerse "apropiándose de competencias mientras se mantiene a Vox solo cuando conviene".

Por eso, Machín ha exigido al regidor que también proceda "de manera inmediata" al cese de todos los cargos de confianza vinculados a Vox que continúan en el Ayuntamiento, ya que "al no existir ya un marco de lealtad institucional", ni un pacto de Gobierno "en vigor", entienden que mantener dichos nombramientos "supone una anomalía política y una utilización interesada de Vox que no estamos dispuestos a tolerar".