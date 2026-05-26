PP Alcalá respeta presunción de inocencia del portavoz de Vox denunciado por acoso y pide "dejar actuar a la Justicia"

La alcaldesa de Alcalá de Hanares, Judith Piquet, (c) junto al segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, (d) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en Alcalá de Henares ha expresado su "respeto absoluto por la presunción de inocencia" del portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Víctor Costa, tras conocerse una denuncia por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

Los 'populares' han emitido un comunicado en el que han extendido esta defensa de la presunción de inocencia a "cualquier funcionario municipal, empleado público o cualquier otra persona" que en algún momento pudiera verse envuelta en este procedimiento o en otros paralelos o derivados de este.

Así, para el PP de Alcalá "la mera existencia de una denuncia, investigación o actuación judicial" no puede significar el adelanto de juicio de culpabilidad, por lo que desde el partido apelan a "la prudencia, al respeto institucional y a dejar actuar a la Justicia con todas las garantías".

Acosta, actual segundo teniente de alcalde de la 'popular' Judith Piquet, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según adelantó en la víspera el portal soydemadrid.com y han confirmado desde el partido a nivel regional en un comunicado.

Vox incidió en su "máximo respeto a la Justicia", al tiempo que subrayaba su "rechazo sin matices" ante cualquier conducta de "acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada". En esta misma línea, rechaza también "juicios paralelos" y la instrumentalización del caso en su contra.