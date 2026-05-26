PP Alcalá respeta presunción de inocencia del portavoz de Vox denunciado por acoso y pide "dejar actuar a la Justicia"

La alcaldesa de Alcalá de Hanares, Judith Piquet, (c) junto al segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, (d)
La alcaldesa de Alcalá de Hanares, Judith Piquet, (c) junto al segundo teniente de alcalde, Víctor Acosta, (d) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 26 mayo 2026 10:58
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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en Alcalá de Henares ha expresado su "respeto absoluto por la presunción de inocencia" del portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Víctor Costa, tras conocerse una denuncia por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

Los 'populares' han emitido un comunicado en el que han extendido esta defensa de la presunción de inocencia a "cualquier funcionario municipal, empleado público o cualquier otra persona" que en algún momento pudiera verse envuelta en este procedimiento o en otros paralelos o derivados de este.

Así, para el PP de Alcalá "la mera existencia de una denuncia, investigación o actuación judicial" no puede significar el adelanto de juicio de culpabilidad, por lo que desde el partido apelan a "la prudencia, al respeto institucional y a dejar actuar a la Justicia con todas las garantías".

Acosta, actual segundo teniente de alcalde de la 'popular' Judith Piquet, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según adelantó en la víspera el portal soydemadrid.com y han confirmado desde el partido a nivel regional en un comunicado.

Vox incidió en su "máximo respeto a la Justicia", al tiempo que subrayaba su "rechazo sin matices" ante cualquier conducta de "acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada". En esta misma línea, rechaza también "juicios paralelos" y la instrumentalización del caso en su contra.

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