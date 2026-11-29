El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras ejercer su derecho a voto para las elecciones generales, en el IES Ramiro de Maeztu, a 29 de - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha arrasado en el Madrid de José Luis Martínez-Almeida con el 41,37% de los sufragios (795.227 votos) en este 29N al 97,37% del recuento convirtiéndose en el claro ganador de una noche electoral, aunque supone caer un ligero 0,40 puntos porcentuales, noche en la que Vox constata su crecimiento, hasta el 13,72% (263.810 votos), un 1,34 puntos más que hace tres años, en las generales de 2023.

Almeida consigue así el objetivo que le había marcado el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, claro ganador de las elecciones de esta noche: lograr al menos resultados cercanos a los obtenidos en las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando el alcalde revalidó y con mayoría absoluta.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, senadora por Madrid desde esta noche con su número dos en la candidatura, entendió el encargo de Feijóo diseñando una campaña para Almeida que le ha llevado a recorrer gran parte del país. Ha sido un entendimiento de doble dirección con la decisión de Feijóo de incluir a Sanz en la lista al Senado y, por ende, la voz del municipalismo.

En el Ejecutivo de Nación Feijóo necesita a Santiago Abascal para gobernar, un partido con el que en Madrid ha habido momentos de sintonía, por ejemplo, en cuestiones como migración controlada, seguridad ciudadana o el rechazo a las políticas del Gobierno progresista, encarnado en la figura de Pedro Sánchez, pero también grandes encontronazos, protagonizados por el expulsado Javier Ortega Smith.

Destacan las diferencias en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones o en lo que Vox califica de "ideología de género", que se traduce en su negativa a sostener la pancarta con la que el resto de la Corporación condena la violencia machista tras cada asesinato de una mujer.

Desde que Almeida es alcalde las críticas a Pedro Sánchez forman parte del ADN del argumentario del primer edil, recrudecidas en las dirigidas a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. Los socialistas se han dejado en las elecciones de este 29 de noviembre 1,89 puntos porcentuales quedándose en 489.021 votos, lejísimos de los 795.227 del PP. Supone el 25,44% de los sufragios.

La cuarta posición es para Frente Amplio, a décimas de distancia de Vox --13,59% para los de Emilio Delgado en Madrid y 13,72% para los de Santiago Abascal-- y 261.321 votos. Solo consiguen algo más de un 1% de los votos Se Acabó la Fiesta (1,08%), Democracia 21 (1,08%) y Podemos (1,65), que deja a Irene Montero fuera del Congreso de los Diputados.