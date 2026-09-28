PP cuestiona al "autopercibido Sindicato de Inquilinas" y que "1.800 afiliados" deban "marcar la política de vivienda"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante un desayuno informativo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha cuestionado al "autopercibido Sindicato de Inquilinas" y ha negado que "1.8000 afiliados" deban "marcar la política de vivienda" de un país.

Lo ha señalado su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, celebrada después de que el sábado la manifestación en repulsa al desahucio de Maricarmen acabara en una acampada en la Puerta del Sol.

La acción, promovida por el Sindicato de Inquilinas, ha surgido como forma de presión para que este martes el Consejo de Ministros apruebe el 'Decreto Maricarmen', que incluye que incluye la petición a Comunidad y Gobierno de que se suspendan "los lanzamientos judiciales de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta que la administración garantice un realojo digno".

También se piden las modificaciones legislativas necesarias para "limitar las compras especulativas de viviendas", que se prorrogue de forma obligatoria dos años para los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre y que se vaya hacia una modelo de alquiler indefinido.

Asimismo, se pide al Gobierno de España que "regule de forma estricta los alquileres temporales, de habitaciones y turísticos, asimilándolos al régimen de vivienda habitual" y que congele los precios del alquiler y las actualizaciones anuales.

Carlos Díaz-Pache ha incidido en que el PP está "donde siempre", en "el rigor jurídico", mientras que en frente hay un Consejo de Ministros desde que no esperan "nada positivo". "Ni de ese decreto del que tampoco sabemos el contenido que están negociando. Se están montando un mini parlamento dentro del Consejo de Ministros", ha expuesto el 'popular'.

Además, ha cuestionado la "legitimidad" de ese Sindicato de Inquilinas que dicen que "tienen 1.800 afiliados en toda España" y que no son "los que tienen que marcar la política de vivienda" a un Gobierno que "se deja influir por ellos".

También ha respondido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que ha cambiado "la relación de fuerzas" por el impulso de la calle en vivienda.

Ahí aprecia Díaz-Pache un "tica antidemocrático" y ha negado que porque quiera "la ultraizquierda", a pesar de que entiendan que "no importa el resultado de las elecciones", sino "cuánto de alto gritan en la calle".