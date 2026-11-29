Encuesta de Sigma Dos para Forta - EUROPA PRESS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones generales de este domingo en la circunscripción de Madrid con 16-17 diputados, por delante del PSOE, que se mantendría con 9-10 escaños, mientras que Vox se situaría con seis asientos en el Congreso como tercera fuerza, empatado con Frente Amplio, que en su estreno se haría con seis aunque con menor porcentaje de voto, según el sondeo a pie de Sigma Dos para RTVE y la FORTA, recogido por Europa Press.

De esta forma, los 'populares' de Alberto Núnez Feijóo se impondrían en la circunscripción de Madrid y sumarían entre 16 y 17 escaños, en línea con los 16 recabados en las generales de 2023 y cerca de los máximos históricos de 19 escaños en las generales de 2000 (sobre 34 escaños) y también en 2011 (sobre 36 diputados).

El PP lograría en la provincia de Madrid en la segunda cita de Feijóo a la Presidencia del Gobierno un 39,4% de los votos, 1,2 puntos por debajo del 40,54% de los votos de 2023 y 7,92 menos respecto al 47,32% de los apoyos que permitió a Isabel Díaz Ayuso una mayoría absoluta en las autonómicas de ese mismo año.

El PSOE de Pedro Sánchez, que logró 10 escaños en las últimas elecciones generales de 2023, se mantendría también con entre 9 y 10 asientos en el Congreso.

Los socialistas se quedarían así con el 24,2% de los votos, 3,6 puntos por debajo de los últimos comicios generales (27,83%) y 6,02 por encima del 18,18% de las últimas autonómicas.

El tercer puesto se lo quedaría Vox, protagonista en esta campaña por su posible papel facilitador para un gobierno del PP, con entre seis diputados, una más que los cinco logrados en las elecciones generales de 2023. Los de Santiago Abascal concitarían el 16,4% de los votos, 2,4 puntos por encima del 14,02% alcanzado en los últimos comicios generales y 9.05 más que el 7,35% de las autonómicas de ese mismo año.

En su estreno con las urnas con la marca Frente Amplio, la candidatura liderada por Ada Colau, con el diputado Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid, obtendría el mismo número de escaños, seis, aunque ocuparía la cuarta posición con un menor porcentaje de votos.

En las últimas elecciones generales, bajo la marca Sumar, la coalición en la que se integra Más Madrid obtuvo seis diputados y el 15,45% de los votos, quedando en tercer puesto.

En esta cita con las urnas, Frente Amplio, que aglutina a una quincena de fuerzas de izquierda y se presenta por separado de Podemos, alcanzaría el 15,4% de los votos, según el sondeo de Sigma Dos. Los 'morados', con Irene Montero a la cabeza, quedarían sin representación en la circunscripción por Madrid al lograr únicamente el 1,9% de los sufragios.

De esta forma, PSOE y Frente Amplio sumarían entre 15 y 16 escaños, frente a los 22-23 de PP y Sumar.