PP Madrid censura "ejercicio de victimización" de Sánchez y pregunta a sus socios si van a ser "cómplices de corrupción"

Señala que el presidente no va a someterse a una cuestión de confianza ni a convocar elecciones "porque hacerlo significaría perder el poder"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado este lunes la comparecencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al considerarla "un nuevo ejercicio de victimización" tras conocerse, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), la implicación del hasta ahora secretario de Organización Santos Cerdán en un presunto cobro de mordidas.

"A lo que hemos asistido es a un esperpento, a una nueva prueba de que Pedro Sánchez no se puede esperar de él nada que no sea estrictamente personal. Un nuevo ejercicio de victimización y es que Sánchez se presenta como una víctima de la trama de corrupción cuando es el principal responsable, el número uno, el puto amo, que diría Óscar Puente, responsable de la misma, como mínimo, por haber nombrado a los principales impulsores de esta trama, como son Ábalos, Cerdán y Koldo", ha trasladado Serrano en declaraciones difundidas a la prensa.

En este sentido ha calificado la intervención de Sánchez como un "mitin" que ha mostrado "la peor cara de un presidente que ha sometido a su partido". "A lo poco que queda del PSOE, y ahora pretende someter al país", ha advertido.

Por otro lado, Serrano ha asegurado que el Gobierno "llegó ya corrompido" y que "nunca antes" un presidente actuó "de manera tan directa para favorecer la corrupción". "Según llegó lo que hizo fue el mayor ejercicio de corrupción que fue amnistiar a golpistas a cambio de siete votos para luego amnistiar e indultar a sus compañeros presidentes socialistas de Andalucía por la trama de los EREs. Además ha rebajado las penas por malversación. Todo vale si esos corruptos son o izquierdas o separatistas", ha subrayado.

Así las cosas, el secretario general del PP de Madrid ha criticado que para el presidente del Gobierno "todo vale para evitar la legítima alternancia en el poder", algo que "denota lo peligroso que es él", y que "no va a someterse" a una cuestión de confianza ni a convocar elecciones "porque hacerlo significaría perder el poder". "Esa es la única verdad que ha dicho Pedro Sánchez en su comparecencia", ha aseverado.

"Poco menos viene a decirnos que, sí, está rodeado de chorizos y ladrones y corruptos pero no gobierna, (Alberto Núñez) Feijóo. Tiene a su mujer imputada por corrupción, pero no gobierna Feijóo. Tiene a su hermano procesado por tráfico de influencias y otros delitos pero, tranquilos, que no podemos hacer que gobierne Feijóo. Que los dos secretarios de organización que ha nombrado, uno tras otro, son corruptos, pero no gobierna Feijóo. Tiene un partido con dirigentes que hablan de mujeres como si estuvieran un mercadillo hablando del peso de la mercancía, pero no gobierna Feijóo", ha dicho.

En este punto, Serrano ha calificado ha preguntado a sus socios si van a ser "cómplices de corrupción" ante una "organización criminal" y un presidente que "no quiere elecciones porque sabe que los españoles elegirían otro gobierno".

"La pregunta es para sus socios políticos y mediáticos, si pretenden acompañar en esta huida a Pedro Sánchez o pretenden ponerse del lado de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho y de todas aquellas personas que piensen lo que piensen creen las instituciones de nuestro país y no las atacan por el hecho de ser investigados", ha concluido.