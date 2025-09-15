El PP de Madrid cree que el delegado debería haber dimitido "hace mucho" y que "engañó" a los alcaldes con La Vuelta

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, visita Móstoles - PP DE MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, cree que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, debería haber dimitido "hace mucho" y ha afirmado que "engañó" a los alcaldes madrileños sobre el paso de La Vuelta en la región, que dejó dos detenidos y 22 policías heridos leves en las protestas propalestinas.

"Debería de haber dimitido hace ya mucho tiempo. Me parece una auténtica vergüenza", ha valorado este lunes al respecto el 'número dos' del PP de Madrid ante los medios de comunicación en su entrada a un desayuno informativo en la capital.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha puesto el foco en el dispositivo policial que "no fue suficiente" ya que se perseguía un mandato, el de "reventar La Vuelta".

Además, ha subrayado que todos los sindicatos de Policía y Guardia Civil están pidiendo la dimisión del delegado, que pertenece a un Gobierno que se dedicó a "alentar la violencia y el boicot a La Vuelta, que es tanto como el boicot" a España.

"NORMAL" LA FOTO DE AYUSO CON EQUIPO ISRAELÍ

Por otro lado, también en declaraciones a los periodistas, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha enmarcado en la "normalidad" la foto que se realizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con el equipo ciclista israelí. "Es absolutamente normal, sobre todo cuando está siendo sometido a un boicot absolutamente intolerable, marcados por ser israelíes, marcados por ser judíos nada más", ha reivindicado.

Así, considera que se trata de un "marcaje antisemita que no se puede permitir" en el marco de un dispositivo policial que fue "insuficiente". "Han estado policías sin poder actuar con un dispositivo claramente insuficiente y el Gobierno ha decidido que así sea. Cuando hemos visto al delegado del gobierno celebrar las manifestaciones que han impedido violentamente la celebración de la Vuelta y sin acordarse de los 22 policías heridos, pues estamos viendo un gobierno cómplice de unas manifestaciones violentas", ha expresado.