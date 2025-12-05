PP de Madrid critica que se "haga ruido" con Hospital de Torrejón y carga contra la "nefasta gestión" de Mónica García

El senador del PP, Alfonso Serrano, participa en la I convención ideológica de NNGG de Madrid, en Las Rozas, a 15 de noviembre de 2025, en Las Rozas, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha criticado este viernes que la izquierda quiera "hacer ruido" con el Hospital de Torrejón, tras las informaciones que apuntan a que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables, y ha cargado contra la "nefasta gestión" de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad.

Así lo ha expresado el secretario general de la formación, Alfonso Serrano, en declaraciones previas al acto de la Constitución en la Real Casa de Correos, donde ha afirmado que la izquierda quiere referirse a "cualquier tema" para que no se hable de la huelga sanitaria.

"Lo que hace Más Madrid y Sumar es tapar o mirar para otro lado ante la corrupción del Partido Socialista, como vemos que hace Yolanda Díaz, la señora Mónica García, o ante los casos nauseabundos, asquerosos, de violencia machista conocidos por parte del PSOE", ha criticado.

Así, aunque ha afirmado que no "le gustan" algunos de los audios que se han hecho públicos, la Comunidad de Madrid ha establecido "todo tipo de controles" para que se ofrezca el servicio sanitario "con la máxima garantía".

"Yo lo que creo es que aquí lo que se busca es poner en cuestión un modelo de gestión que ha dado sus beneficios", ha subrayado el 'número dos' del PP de Madrid, al aludir a algunos de los datos de Hospital de Torrejón que muestran que en 2024 "se atendieron 490.000 consultas externas, 90.000 más que en el 22", además de contar con 3.500 intervenciones quirúrgicas.

"Llevamos 25 o 30 años teniendo que aguantar como la izquierda permanentemente pone en cuestión la sanidad madrileña. Pero cuando un socialista necesita la mejor sanidad, acude a la de Madrid. Hay ministros que están tratando de saltarse las colas para que les atiendan en hospitales y también de gestión público-privada", ha reprochado.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que la Consejería de Sanidad ha iniciado una investigación, se ha personado en el hospital con "un equipo multidisciplinar" de profesionales para certificar que el hospital sigue funcionando "con total normalidad".

"No se ha detectado ninguna incidencia en el funcionamiento del hospital", ha señalado el portavoz 'popular', a la vez que ha defendido que la Consejería está "actuando de forma contundente" pidiendo "todas las explicaciones necesarias".

"Lo que no va a ocurrir es que la izquierda consiga hacer de este caso una cortina de humo que tape la nefasta gestión del Ministerio de Mónica García y la huelga, que es la que se ha llamado a los profesionales médicos de toda España. La ministra tiene a toda la profesión médica en pie frente a su gestión y quiere utilizar esto como una cortina de humo", ha indicado.