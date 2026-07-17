PP de Madrid exige la dimisión de Marlaska y la directora de la Guardia Civil por tratar de "boicotear" el Dos de Mayo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández (i). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha exigido este viernes la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por tratar de "boicotear" el Dos de Mayo, festividad regional.

Así lo han trasladado en un comunicado después de que este jueves el diario 'ABC' publicara que la cúpula de la Guardia Civil "coaccionó" a un general para boicotear este acto y "plantar" al Gobierno regional ausentándose del mismo. Desde el Gobierno madrileño han exigido "urgentemente" explicaciones sobre esta información que consideran "inaudita y de extrema gravedad".

En el citado comunicado, el Grupo Parlamentario Popular pide al resto de los grupos parlamentarios que expresen su apoyo institucional a la Comunidad "frente a cualquier intento de menoscabar su autonomía o de utilizar recursos públicos para perjudicarla".

Asimismo, reclaman que defiendan la festividad del Dos de Mayo y "todos sus símbolos institucionales" al tiempo que reclaman que vuelvan a participar en su celebración las Fuerzas Armadas como fue "tradición durante décadas" hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió retirarlas hace unos años.

Por último, plantean la necesidad de explicitar su "rechazo a cualquier actuación o maniobra que hubiera pretendido instrumentalizar a la Guardia Civil y presionar a sus mandos para boicotear los actos oficiales de la Comunidad de Madrid".

"Los madrileños merecen que sus instituciones sean tratadas con arreglo a la ley y los estándares democráticos propios de un país como España. Y la Comunidad de Madrid, la región que alberga la capital y las principales instituciones del Estado, la que más contribuye a la prosperidad y la cohesión de nuestro país, merece respeto", rematan los 'populares'.