PP de Madrid exige al Gobierno que garantice "seguridad de agentes" de Policía tras la protesta de la UCM

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache (d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha exigido este jueves al Gobierno de la nación que garantice "la seguridad de los agentes" de Policía tras la protesta en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la que dos resultaron heridos y cinco personas acabaron detenidas.

Lo ha señalado en la antesala del Pleno en la Asamblea de Madrid, donde ha incidido en que es responsabilidad del Ministerio de Interior y del delegado del Gobierno, Francisco Martín, "garantizar la seguridad en las calles y la de los agentes de la Policía a los que se les encarga la garantía de esa seguridad".

Así, Díaz-Pache ha lamentado que ayer dos policías nacionales heridos en esas cargas en la Complutense, mientras que otro fue "pateado en la Puerta del Sol", además de criticar que el delegado ponga "en riesgo la seguridad de todos" por su "inacción y su apoyo absurdo e irracional" a Sánchez.

Además, ha vuelto a insistir en que los acampados en la Puerta del Sol "no son gente pacífica" sino que son "radicales que están allí encapuchados y enmascarados" que están emitiendo "mensajes de odio y amenazas explícitas" a la presidenta de la Comunidad.

"Exijo al Partido Socialista y a Más Madrid que condenen estas amenazas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. se exijo que lo hagan sin peros, sin dudas y sin condiciones. Pero quizás no lo hagan porque esta es la respuesta de lo que nos anunciaba la ultraizquierda la semana pasada, que no habrá paz en las calles Y estamos viendo que efectivamente es así", ha expresado.