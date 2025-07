PP de Madrid exige que no se "endose" el problema de migración a municipios y que se garantice "la seguridad de mujeres"

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido este viernes al Gobierno de España que no se "endose" el problema de inmigración a los municipios de la región, a la vez que ha puesto el foco en la importancia de garantizar "la seguridad de las mujeres", tras la agresión sexual de esta semana en Alcalá de Henares.

Antes del XXI Congreso Nacional del Partido Popular en Ifema, el 'número dos' del PP de Madrid ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "haga su trabajo" y no se dedique a "atacar a alcaldes y alcaldesas del PP".

"Su trabajo tampoco es estar de comentarista. Su trabajo, el principal que tiene, es garantizar la seguridad de los madrileños. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. En Madrid faltan 1.200 efectivos sobre el número que ofrecen (...) Y el problema es que España no tiene una política migratoria", ha censurado.

Así lo ha expresado después de que Martín haya lamentado que "el hostigamiento verbal" y la "criminalización constante" de la migración por parte del Partido Popular, tras conocerse la detención de un migrante como presunto autor de una agresión sexual, a la vez que instó a los 'populares' a abandonar esta línea "irresponsable y peligrosa".

"Lo que se ha dedicado el Gobierno de España es a favorecer las redes de inmigración ilegal, a aceptar que venga todo el mundo. Y cuando ya tiene el problema aquí en España, lo que hace es distribuir el problema como si fueran números y fardos, y lo manda a las comunidades autónomas y le endosa la responsabilidad a los ayuntamientos", ha reprochado Serrano, quien ha criticado que se vayan a ahora a acoger 400 menores migrantes en el centro de Pozuelo de Alarcón.

EL GOBIERNO QUIERE "QUITARSE EL PROBLEMA"

Además, ha animado a los miembros del PSOE a que si tan seguros están de que estos centros son "ejemplo de convivencia y que no suponen ningún problema para sus municipios" matriculen a sus hijos en los colegios próximos.

"Lo que no se puede hacer es quitarse el problema de hace más de lo que está haciendo el Gobierno de España", ha criticado Serrano, quien ha defendido que la Comunidad de Madrid "ha demostrado por activa y por pasiva su solidaridad" y ha exigido "una política seria y rigurosa" en esta materia.

"Hay otra cuestión que nos importa mucho y es la seguridad de las mujeres, porque lo que ocurre en la calle de Madrid es una auténtica barbaridad y nos hemos enterado no por el delegado del Gobierno. Y hay muchos casos, muchas veces, que no nos enteramos porque el delegado no informa a los municipios de lo que ocurren esas cuestiones", ha apuntado Alfonso Serrano.

Así, y pese a reconocer que el delegado le ha pedido reunirse para abordar la violencia de género, ha afirmado que él no se reúne con Martín "ni a tomar un café" porque "no hace más que insultar y atacar a la Comunidad". "Pero que no se preocupe que los alcaldes del PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid están poniendo todo lo que está en su mano y ejerciendo sus responsabilidades para acabar con esta lacra", ha aseverado.