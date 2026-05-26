PP de Madrid reivindica a sus alcaldes centrados en sus municipios ante un Gobierno preocupado por su "futuro judicial"

El sceretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una visita a obras de viviendas municipales de alquiler para jóvenes en Pozuelo de Alarcón. - PP DE MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado a los alcaldes 'populares' que piensan "en el futuro" de sus municipios frente a un Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que se preocupa de su "futuro judicial".

"(Los miembros del Gobierno de España) Se dedican a estar pendientes de lo que ocurre, de cuál es el nuevo auto, cuál es el nuevo sumario o cuál es la nueva portada", ha remarcado en declaraciones remitidas a los medios este martes desde Pozuelo de Alarcón donde ha visitado obras de viviendas municipales de alquiler para jóvenes, junto a la regidora de la localidad, Paloma Tejero.

Asimismo, ha remarcado que los alcaldes del PP se han dedicado estos tres años a "trabajar por sus vecinos". "A diferencia de otros alcaldes, los del PP tienen ambición. No se trata de que un alcalde llegue porque le han elegido y gestione lo que tiene, sino que ambiciona más y mejor para su municipio", ha sostenido.

El 'número 2' del PP madrileño ha defendido que lo que mueve a los alcaldes y alcaldesas del PP de Madrid son "las preocupaciones reales de los vecinos" como la vivienda o el apoyo a la familia.

Respecto al Gobierno local encabezado por Paloma Tejero, Serrano ha puesto en valor que está haciendo tareas que corresponderían "al propio Adif como es ese famoso túnel" debajo de las vías de Cercanías.

También ha destacado que en Pozuelo "está primando la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los madrileños y del conjunto de españoles con viviendas asequibles", tanto en colaboración con la Comunidad de Madrid a través del Plan Joven como de propia iniciativa municipal.

La visita a Pozuelo es una de las paradas de la ruta que Serrano hará por diversos municipios de la Comunidad de Madrid para encontrarse con sus alcaldes y hacer un análisis de lo que han sido estos tres años de legislatura.