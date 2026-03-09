El PP propone que una zona verde de la avenida de los Toreros pase a denominarse Jardines Miguel Ángel Moncholi

Archivo - Miguel Ángel Moncholi - GOBIERNO COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala-presidenta de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, propondrá en el Pleno del distrito que se celebrará este miércoles que la zona verde entre los números 69 y 73 de la avenida de los Toreros pase a denominarse Jardines Miguel Ángel Moncholi.

El homenaje al periodista taurino llegará después de que falleciera el pasado 23 de enero a los 70 años. Moncholi era una de las caras más conocidas de Telemadrid, donde trabajó a lo largo de tres décadas. Antes lo había hecho en la 'Cadena Ser', 'ABC' y 'Ya'. En su haber tenía una Antena de Oro, tres premios ATV y dos Ondas.

Pocas semanas antes de su martes, a primeros de enero, la Comunidad reconocía la trayectoria profesional de Moncholi con un coloquio homenaje sobre su extensa carrera y descubriendo una placa conmemorativa, ubicada en el tendido bajo del coso madrileño.