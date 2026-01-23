PP reivindica el modelo turístico "referente y de éxito" que deja "una huella imborrable" en quien visita Madrid

Archivo - Exterior de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reivindicado este viernes el modelo turístico "referente y de éxito" que deja "una huella imborrable" en quien visita Madrid.

Díaz-Pache a su llegada a Fitur, en Ifema Madrid, ha puesto el foco en que la región llega con unas "cifras récord" tras "consolidar un modelo turístico referente nacional e internacional" con un impacto económico ya de más de 28.500 millones de euros, un 7% más que el año anterior.

"La actividad económica generada por el turismo y la Comunidad de Madrid supera otras comunidades autónomas costeras como Andalucía, como Canarias o incluso como Baleares. Esto supone un impacto muy importante en nuestra economía, supone ya más el 9% del PIB regional", ha recalcado el 'popular', quien ha cifrado este impacto en 300.000 empleos y una recaudación de 10.000 millones de euros.

A renglón seguido, ha insistido en que Madrid "está de moda" y que eso lo refleja también el estand de este año y el lema elegido para esta ocasión 'Madrid Marca'.

"Madrid es conocida en todo el mundo, hemos situado a la ciudad y a la región de Madrid en la liga de las grandes ciudades y regiones del mundo", ha asegurado Carlos Díaz-Pache.

El 'popular' ha puesto en valor el maridaje de los "grandes eventos" como la NFL o la futura Fórmula 1 con ese "Madrid que no esperas" y que aguarda en la Sierra Norte, Oeste, Guadarrama y Las Vegas o en sus tres ciudades Patrimonio de la Humanidad (Aranjuez, San Lorenzo del Escorial y Alcalá de Henares). "Así que Madrid marca y estamos aquí un año más defendiendo el turismo y de esta región puntera", ha rematado.