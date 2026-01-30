PP reprocha al "ausente" Sánchez estar "escondido" tras Adamuz y cree que Puente demostró ayer "falta de empatía"

1047201.1.260.149.20260130115805 Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado al "ausente" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estar "escondido" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que dejó 45 muertos y considera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, demostró en su comparecencia del Senado del jueves "falta de empatía".

"El ministro debería haber dimitido, pero aquí este Gobierno no asume ninguna responsabilidad", ha lanzado Díaz-Pache en los pasillos de la Asamblea antes del acto por el Día del Recuerdo del Holocausto organizado por la Comunidad Judía de Madrid.

El portavoz ha afirmado que Pedro Sánchez "cada vez que hay una tragedia" elige "esconderse" para que otros den explicaciones en vez de "ponerse al frente del país". "Es un presidente asintomático", ha apostillado.

En el caso de Óscar Puente, ha censurado que "en lugar de dimitir y asumir su responsabilidad política" haya optado por "enfrentarse a los partidos de la oposición" en la Cámara Alta y mostrar "esa falta de empatía".

El titular de Transportes aseguraba que las continuas peticiones de dimisión por parte de los 'populares' nacen de que les molesta que haga su trabajo "muy bien".

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna tachó de "lamentable" la comparecencia de Puente, digna de un "psicópata" y de una persona "que no asume la mínima responsabilidad".

Asimismo, ha afirmado que "la corrupción mata" y ha señalado al Ministerio de Transportes en su tiempo bajo el liderazgo de José Luis Ábalos y la presunta trama de comisiones que ha motivado la apertura del conocido como 'caso Koldo'.