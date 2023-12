El PP saca adelante la Ley de Simplificación que cambia 15 textos entre acusaciones de "totalitarismo" de la oposición

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid ha sacado adelante este viernes en un Pleno extraordinario la Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad --que modifica 15 textos normativos-- mientras que la oposición les ha acusado de tener comportamientos similares a "partidarios de las dictaduras" y de "totalitarismo".

La norma introduce cambios en la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid y la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación, la Ley de Medidas Urgentes para el para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y la de Vías Pecuarias.

"Suenan, entre villancicos y los premios de la Lotería, campanas de réquiem por la democracia", ha sostenido en el debate parlamentario de la iniciativa la diputada de Vox Ana Cuartero, quien ha apuntado a que el PP "ha sucumbido a los cantos de sirena del totalitarismo, aplicando las mejores lecciones aprendidas en tierra firme para mantenerse en el poder".

Por parte del PSOE ha tomado la palabra la portavoz adjunta Marta Bernardo, quien ha afeado la "urgencia" de la tramitación de esta ley. Los socialistas creen que lo que busca esta norma es que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no muestre su expediente académico, no salga la oposición en Telemadrid o la fiscalización "se la haga el Gobierno a sí mismo". "Esta ley solo cercena la transparencia, la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a datos, una televisión independiente... Y no vamos a entrar en este juego", ha zanjado.

El diputado del Más Madrid Hugo Martínez ha señalado que con esta ley Ayuso "concentra el poder de Telemadrid, el poder del Consejo de Transparencia, el poder de la Cámara de Cuentas, el poder los nombramientos del Sermas y todo poder posible en sus manos, como haría cualquier partidario de una dictadura". Considera que "no hay más deterioro que coger sistemas que son de control al Gobierno para que estén esos sistemas controlados por el Gobierno".

Por último, el 'popular' José Virgilio Menéndez ha asegurado que este texto busca "mejorar las instituciones" a la vez que se desbloquean algunas de ellas. Ha defendido, además, que su trámite "ha seguido todos los hitos" que reclamaba el Reglamento de la Asamblea siendo "transparente y ordenado". "Pensamos que no es necesario dilatar más el bloqueo de algunas de las instituciones más importantes de la Comunidad", ha insistido.

El PSOE anunció esta semana que su equipo jurídico ya trabaja en los recursos de esta ley ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tanto por modificar 15 normas "sin conexión" y por su tramitación, que creen que no respetó "los derechos fundamentales" de los diputados.

CAMBIOS DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN

La primera de las normas que cambia es la del Gobierno y Administración de la Comunidad, que entre sus puntos permite al Consejo de Gobierno regular el estatuto de los expresidentes además de la obligación del Ejecutivo de revisar sus leyes periódicamente para comprobar que han "conseguido los objetivos previstos".

En el caso de la Ley de Vías Pecuarias se hacen cambios para adaptarla tras la supresión del Patronato de la Red de Vías Pecuarias, mientras que en el caso de la Ley del Suelo, hacen lo propio con la secretaría general técnica y en la Cámara de Comercio eliminan la limitación de mandatos del presidente.

La Cámara de Cuentas presenta varias modificaciones en la elección del presidente y de los consejeros. Estos últimos se amplían de 3 a 7 y se crea el puesto de vicepresidente. Cambia también la mayoría para elegir al presidente que se reduce de 2/3 a 3/5 (81 diputados).

El Consejo Consultivo también vive varios cambios. Ahora sus funciones pasan a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que estará integrada en la Abogacía General de la Comunidad. Además de los letrados vocales (técnicos nombrados por el Consejo de Gobierno) también habrá vocales electivos (personas de "reconocido prestigio" que cobrarán por asistir a los Plenos).

En el caso de Telemadrid hay varios cambios como la reducción de la Carta básica de 9 a 8 años prorrogables o el contrato programa que pasa a durar cuatro. Se elimina la exigencia de contabilidad analítica para "garantizar la transparencia financiera" y la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente para a ser de creación voluntaria.

En la misma hubo dos puntos sobre los que los servicios jurídicos de la Asamblea expresaron "dudas" legales. Eran la elección del director general y el Consejo Asesor. El PP enmendó su ley para incluir la participación de la Asamblea, como pedía el informe.

En el primer caso será designado por la Junta General de Accionistas de RTVM a propuesta del Consejo de Administración y una vez que la Comisión de la Asamblea "determine su idoneidad". En el caso del segundo también tiene que pasar por la Cámara regional.

Por otra parte, en la de Ley de Profesionalización de Gestión de Centros y Organizaciones Sanitarias del Sermas se marca que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un "proceso de igualdad, mérito y capacidad" sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a 5 años.

En el caso de la Ley de Transparencia y Participación, el Consejo de Transparencia pasa a estar adscrito a la Consejería de Presidencia y añade en sus funciones la protección de datos de carácter personal. En la elección de su presidente también hubo enmienda de los 'populares' para incluir que el candidato deberá comparecer previamente en la Comisión de la Asamblea y refrendado por mayoría absoluta en primera vuelta o simple en la segunda.

Por parte de la Ómnibus de 2022, se busca ampliar la actividad de la Agencia de Contratación Sanitaria además de la contratación de personal sanitario extracomunitario; mientras que en la de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias se marca que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid asesorará, representará y defenderá en juicio a la ASEM112.