PP subraya el "estado de descomposición" del Gobierno de Viveros (PSOE) en Coslada tras la salida de Más Madrid

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coslada, Paco Becerra. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Coslada ha subrayado el "estado de descomposición" del Gobierno local encabezado por Ángel Viveros (PSOE) tras el abandono de las dos concejalas de Más Madrid.

"Demuestra la inestabilidad que lleva proyectando toda la legislatura la izquierda en Coslada. Estamos ante un Gobierno más preocupado en la lucha de sillones, sueldos y asesores que en dejarse la piel por solucionar los problemas de los vecinos", ha planteado el portavoz 'popular', Paco Becerra, en declaraciones recogidas en un comunicado del PP local.

Responde de esta manera a la rueda de prensa de Paz Garretas (Igualdad y Diversidad) y Sonia Murillo (Transición Ecológica, Transporte y Movilidad) en la que comunicaban que dejaban a Viveros en minoría y le acusaban de "bloqueo" institucional a medidas necesarias en el municipo.

Se rompía esta mañana el Gobierno tras meses de tensión en el Gobierno cosladeño, que derivó en un ultimátum de la formación verde en febrero. Además, entra también en juego la expulsión de Más Madrid de Fernando Romero (Primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética) y Luis Arteaga (Deportes), que han seguido en el Gobierno de Viveros.

En las elecciones de 2023 PSOE lograba 7 concejales, Más Madrid 4 --fracturados ahora en dos-- y Podemos se hacía con 2, que permitían a Viveros armar la mayoría de 13 concejales necesaria para ser investido. PP ganaba las elecciones con 10 ediles, pero no sumaba mayoría con los 2 de Vox.

Así, los 'populares' han afirmado que ante la ruptura en el Gobierno de Viveros ellos van a centrarse en ofrecer una "alternativa serena, responsable, que ofrece certezas y un modelo contrapuesto pensado por y para los vecinos".

Además, ha señalado al partido Más Madrid como "igual responsable del estado de la ciudad". "Más Madrid no puede salir del Gobierno a un año de las elecciones para limpiar su imagen. Cuando llevan compartiendo Ejecutivo local con el PSOE durante más 7 años. Que tampoco pretendan engañar a nadie. Son lo mismo", ha rematado.