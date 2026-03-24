El PP tilda a Sánchez de "supervillano político" y "Trump...oso" ante una Maroto que lleva el 'No a la guerra' a Cibeles

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - PSOE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, ha calificado al presidente del Gobierno de "supervillano político" y "Trump...oso", en un juego de palabras, mientras que la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha llevado al Pleno del Cibeles el 'No a la guerra' y su oposición a la "foto de las Azores".

La socialista ha elevado una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid reafirme su compromiso con la paz, la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo como instrumentos fundamentales para la resolución de conflictos, además de expresar el apoyo a las iniciativas del Gobierno de España orientadas a la desescalada del conflicto de Irán y a la búsqueda de soluciones diplomáticas, para condenar al régimen por las vulneraciones de derechos fundamentales de su ciudadanía, especialmente de las mujeres.

La proposición ha sido rechazada por el PP y por Vox, sólo apoyada por PSOE y Más Madrid. Maroto, con una chapa en la solapa, ha defendido el 'No a la guerra', para subrayar que "hace 23 años un gobierno del PP arrastró a una guerra ilegal en Oriente Medio, la de Irak, que generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, de la cesta de la compra" como "regalo del 'trío de las Azores'".

El PSOE, ha continuado, rechaza "los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán porque suponen una violación del derecho y de la legalidad internacional, además de una grave amenaza para la paz mundial".

"Pero con la misma contundencia condenamos el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses y mostramos todo nuestro apoyo al pueblo iraní, especialmente a las mujeres en su lucha por la igualdad y la democracia, porque el pueblo iraní es quien debe decidir sobre el futuro", ha apostillado.

Maroto ha condenado que el PP "defienda las posiciones de Trump y Netanyahu, que poco o nada tienen que ver con la defensa de los intereses de España y la legalidad internacional o con los valores democráticos europeos el PP".

EL FALSO PATRIOTISMO DEL PP

"No puede darnos lecciones de patriotismo sólo por envolverse con la bandera de España, por darse golpes en el pecho cuando suena el himno nacional o por llenarse la boca de la Constitución española. No, eso no es patriotismo. Patriotismo es priorizar los intereses de España a las siglas de un partido, todo lo contrario de lo que hace el PP", ha sostenido Maroto.

La socialista ha preguntado si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a apoyar esta guerra ilegal como hizo José María Aznar en 2003 o va a estar con la paz y la legalidad internacional". "¿El PP va a apoyar el paquete de medidas que supone el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea o la guerra de Irán?", ha remachado.

"SUPERVILLANO POLÍTICO"

Estrada, por su parte, ha instado a tener claro quiénes son los aliados de España para poner el acento en que Pedro Sánchez "incumple la legalidad española porque se salta el control parlamentario y actúa sin las autorizaciones preceptivas del Congreso".

"Todos sabemos quién es Pedro Sánchez, el supervillano político cuyo único objetivo es resistir en el poder a costa de la verdad, de la coherencia, de la seguridad y los propios españoles. Y mientras fuera hablan de derechos humanos en España, humillan y chotean a las víctimas del terrorismo. No tienen ni alma ni corazón", ha espetado.

Sobre Irán, Yolanda Estrada ha afeado que la izquierda "lleva años callada ante la represión brutal que sufren los iraníes y hoy se indignan" cuando "se han negado a condenar la naturaleza criminal de Irán en el Congreso de los Diputados, cuando se han negado a condenar el uso de velos integrales que denigran y oprimen a las mujeres".

La 'popular' ha espetado a la izquierda que "quién quiere la guerra" porque no el PP, para subrayar que "ser aliado no es someterse a nadie" sino "ser leal a la defensa de la democracia y la seguridad y con quienes defienden lo mismo". "Por eso estamos en la OTAN y por eso estamos en la Unión Europea. Enfrentarnos públicamente a la OTAN no es valentía, es irresponsabilidad", ha aseverado.

Yolanda Estrada ha señalado a los "aliados" de otros, como "delincuentes, defensores del terrorismo y comunistas antiliberales, anticatólicos, antisemitas, pro Bildu y pro Hamás". "En España nos gobierna un único Trump... oso, Pedro Sánchez, el único mandatario que recibe aplausos de terroristas, dictadores y malhechores. Por esto decimos no a Sánchez y sí a la paz", ha concluido.