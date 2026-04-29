PP tumba en Cibeles una iniciativa de Más Madrid que buscaba cancelar las prórrogas de contratos de escuelas infantiles

Trabajadoras de las escuelas infantiles en el Pleno de Cibeles - MÁS MADRID

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tumbado en Cibeles una iniciativa de Más Madrid que buscaba cancelar las prórrogas de contratos de las escuelas infantiles de la capital en vigor e impulsar nuevos pliegos con carácter urgente, tal y como piden las trabajadoras en huelga, que cumplen ya su cuarta semana de paros.

A primera hora de este miércoles, más de un centenar de trabajadoras en huelga han desafiado a la lluvia y a la amenaza de tormentas y granizo para concentrarse con cacerolas y silbatos frente al Palacio de Cibeles. Dentro, representantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles que han asistido como público han sido finalmente expulsadas tras lanzar panfletos a la Cámara y gritar "sí se puede".

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha sido la encargada de exponer la proposición de su grupo, que busca apoyar a unas trabajadoras "que ya no pueden más" porque en Madrid "nadie puede vivir con 1.200 euros brutos al mes".

Dice Lois que si el Gobierno municipal "no ha subido sueldos" es porque "no han querido". "Han seguido con contratos antiguos haciendo prórrogas voluntarias por su parte y condenando a estas mujeres a seguir sin llegar a final de mes", ha asegurado.

"De vocación no se come ni se paga el alquiler", ha afirmado, reclamando una subida salarial y más recursos para un servicio considerado como "esencial".

De su lado, el delegado de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, José Fernández, ha defendido que la huelga tiene tintes "nacionales", con paros en otras comunidades autónomas y que el motivo es "un modelo de financiación estatal y un convenio colectivo nacional", no en Cibeles ni en la Puerta del Sol (en referencia a las sedes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid).

IMPOSIBLE E ILEGAL

Además, ha sostenido que cancelar las prórrogas y licitar nuevos contratos antes de septiembre de 2026 sería "imposible" e "ilegal" por los plazos de contratación pública.

Fernández ha argumentado además que la prórroga es una herramienta legal para garantizar la continuidad del servicio y ha recordado que el actual modelo de contratos fue aprobado en 2016, durante el mandato de Manuela Carmena. También ha insistido en que las mejoras dependen del convenio colectivo y de la negociación entre sindicatos y patronal.

Por parte del PSOE, la concejala María Caso ha respaldado la iniciativa y ha acusado al Gobierno municipal de prorrogar contratos "con antelación" mientras las trabajadoras se movilizan. "No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de voluntad política", ha defendido, reprochando al alcalde no haberse reunido con las empleadas en huelga.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, también ha insistido en que la prórroga "es una opción, no una obligación" y que, pudiendo "elegir no prorrogar están eligiendo prorrogar".

"Paguen lo que les deben. Bajen las ratios de las escuelas infantiles. Dejen de insultar a la inteligencia. Reciban a las trabajadoras y muestren el respeto que les deben", ha lanzado Maestre.

En su turno de réplica, Fernández ha acusado a Más Madrid de "mentir" y de haber mantenido el mismo modelo de gestión indirecta cuando gobernaba, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento seguirá prestando el servicio "con calidad" y conforme "a la legalidad".

Finalmente, la proposición ha sido rechazada con los votos en contra del PP, la abstención de Vox (incluido el voto de la concejala Arantxa Cabello) y el apoyo de Más Madrid y PSOE.