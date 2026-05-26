PP tumba la propuesta de Más Madrid para suspender cesión del Tierno Galván que suponga su cierre por eventos privados

Archivo - Parque Enrique Tierno Galván, a 31 de agosto de 2024, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la posibilidad de instalar una noria en el parque Tierno Galván de Arganzuela, para lo que el pasado 26 de agosto licitó un estud - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala-presidenta de Arganzuela, Lola Navarro, ha formalizado en el Pleno de Cibeles el rechazo de su grupo a la propuesta presentada por Más Madrid para suspender la cesión del Tierno Galván que suponga su cierre por la celebración de eventos privados.

La proposición ha sido rechazada por PP y Vox, con la abstención del PSOE. La contestación ha llegado después de que la Justicia haya dado la razón al Ayuntamiento de Madrid ante el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Todos por el uso del auditorio del parque para la celebración de eventos dado "no concurren motivos de nulidad radical" de la normativa a aplicar.

En una sentencia del tribunal de instancia 29 de Madrid, fechada el pasado 20 de mayo, la magistrada desestima el recurso vecinal presentado contra el decreto de la concejala-presidenta del distrito en julio de 2024 e impone costas a la asociación al entender que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajusta a derecho. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Navarro ha detallado que se conceden en el Tierno Galván "autorizaciones temporales, reguladas, condicionadas y revocables para usos puntuales del dominio público" porque "el parque es público, sigue siendo público y va a seguir siendo público, patrimonio de todos los madrileños y gestionado por Ayuntamiento de Madrid".

De ahí ha pasado a preguntar a la bancada de Más Madrid por qué no tomaron las medidas que ahora reclaman cuando estuvieron gobernando, por ejemplo, con el aterrizaje del festival Tomavistas durante el mandato de Manuela Carmena.

Si lo hubieran hecho, "Yolanda Díaz no habría podido cerrar su campaña de las elecciones generales de 2023" allí ni "acudir en 2024 al festival Alma Madrid", lo que denota "la hipocresía y la contradicción" de la izquierda. La edil de Más Madrid Mar Barberán ha contrapuesto los 24 eventos autorizados por el equipo de Carmena a los 200 ahora.

La concejala de Arganzuela ha remarcado que en el Tierno Galván "ordenan, limitan y controlan", un recinto donde "hoy solamente pueden entrar 7.488 personas, con sistemas de control de aforo en tiempos reales y que endurece el régimen para quienes incumplen de tal manera que en años sucesivos.

Desde Más Madrid José Luis Nieto ha explicado que con esta proposición buscan "defender el derecho a la ciudad, al descanso, al espacio público y, en definitiva, la dignidad de los vecinos y vecinas de Delicias, de Legazpi, de la zona del Planetario".

"EN CONTRA DE QUE SE CONFUNDA GESTIÓN CON UN NEGOCIO DE TUROPERADOR"

Nieto ha cargado contra "la gallina de los huevos de oro de unos pocos" porque "se ha instalado la nefasta política de la alfombra roja para los macroeventos privados, con festivales de música, experiencias lumínicas de pago, recintos vallados que privatizan hectáreas enteras de suelo público durante semanas, camiones de gran tonelaje destrozando los viales, ruidos insoportables" para obtener "cero beneficios" en el distrito,

"Estamos radicalmente en contra de que se confunda la gestión con un negocio de turoperador", ha continuado Nieto, que ha demandado "un compromiso firme e inmediato de este Ayuntamiento para que suspenda la cesión del parque para cualquier macroevento privado que suponga el cierre total o parcial durante bastante tiempo".

En Más Madrid también han pedido el desarrollo de un programa de actividades lúdicas, culturales y comunitarias en el parque, diseñado mano a mano con el tejido social del distrito.