El precio del alquiler sube un 8% en Madrid en agosto hasta los 21,64 euros por metro cuadrado, según Fotocasa

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler subió un 8% en agosto en Madrid con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 21,64 euros por metro cuatrado, según los datos del Índice Inmobiliario del portal Fotocasa.

Según ha informado la plataforma en un comunicado, la capital ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 8%, pasando de 1.602 euros a 1.731 euros en agosto de 2025 por un piso de 80 metros cuadrados.

"El precio del alquiler mantiene incrementos muy significativos desde 2022. La ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Comparando los precios del alquiler de un año a otro, se observa que en las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en agosto. Las comunidades autónomas con incrementos superiores al 10% son Cataluña (22,1%), Aragón (15,8%), Castilla-La Mancha (15,0%), La Rioja (11,5%), Andalucía (10,7%) y Comunitat Valenciana (10,5%).

Le siguen, Extremadura (9,2%), Asturias (8,9%), Baleares (8,3%), Madrid (8,0%), Región de Murcia (7,8%), Castilla y León (7,2%), País Vasco (5,6%), Canarias (4,9%), Navarra (4,1%), Galicia (3,0%) y Cantabria (2,8%).

LA VIVIENDA MÁS CARA PARA ALQUILAR

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15 euros por metro cuadrado al mes al mes son: Madrid con 21,64 al mes; Cataluña con 20,59; Baleares con 19,10; País Vasco con 17,24; y Canarias con 15,02.

Le siguen, Comunitat Valenciana con 13,68; Cantabria con 13,11; Navarra con 12,17; Asturias con 11,40; Andalucía con 11,32; Aragón con 11,09; La Rioja con 10,19; Región de Murcia con 9,93; Galicia con 9,89; Castilla y León con 9,68; Castilla-La Mancha con 8,13; y Extremadura con 7,25 euros por metro cuadrado al mes.

GETAFE, LA CIUDAD DONDE MÁS HA SUBIDO

Por su parte, en el 74% de los 19 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La ciudad de Getafe es la que más incrementos acumula en agosto con un 26,8%.

Le siguen las ciudades de Torrejón de Ardoz (24,2%), Fuenlabrada (19,7%), San Sebastián de los Reyes (19,2%), Pozuelo de Alarcón (16,2%), Móstoles (16,0%), Alcorcón (11,5%), Alcalá de Henares (11,4%), La Moraleja (11,3%) y Madrid capital (5,9%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, tres municipios sobrepasan los 20 euros por metro cuadrado al mes y son: Madrid capital con 22,52; La Moraleja con 21,29; y Pozuelo de Alarcón con 20,49.

Le siguen las ciudades de San Sebastián de los Reyes con 19,97; Getafe con 18,05; Las Rozas de Madrid con 17,95; Torrejón de Ardoz con 16,77; Fuenlabrada con 15,79; Alcorcón con 15,56; Móstoles con 14,71; y Alcalá de Henares con 13,75.

DISTRITOS DE MADRID

Además, el precio del alquiler ha subido en agosto en 19 de los 20 distritos analizados con variación interanual y son: Villaverde (34,1%), Vicálvaro (23,9%), Usera (16,4%), Hortaleza (12,5%), Barajas (12,0%), Puente de Vallecas (11,7%), Carabanchel (11,3%), Latina (6,8%), Ciudad Lineal (6,6%), Chamartín (6,0%), Moncloa - Aravaca ( 5,6%), Tetuán (5,0%), Arganzuela (4,3%), Retiro (4,2%), San Blas (4,0%), Chamberí (3,5%), Centro (3,1%), Fuencarral - El Pardo (2,7%) y Barrio de Salamanca (2,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, 13 distritos analizados tienen un precio por encima de los 20 euros por metro cuadrado al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Centro con 24,28.

Después, se encuentran el barrio de Salamanca con 24,14; Chamberí con 23,68; Chamartín con 22,96; Arganzuela con 22,78; Tetuán con 22,66; Retiro con 22,19; Moncloa - Aravaca con 21,93; Villaverde con 21,49; Ciudad Lineal con 20,96; Hortaleza con 20,89; Usera con 20,22; y Puente de Vallecas con 20,02.