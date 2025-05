La presa de El Atazar desembalsará agua por primera vez en 40 años

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presa de El Atazar desembalsará agua por primera vez desde 1985 por uno de sus aliviaderos, ya que se encuentra al 99 por ciento de su capacidad, un recórd de almacenamiento de agua en lo que llevamos de siglo.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press. "Alegrarnos de que ese agua, que es pura vida, es tan necesaria que vamos a tener seguridad hídrica durante los próximos 18 meses gracias a esa lluvia, pero también gracias a la gestión que se ha hecho de ese agua", ha indicado. Como

El consejero ha recordado los momentos delicados de marzo por el exceso de lluvias y la gestión que hizo el Canal de Isabel II, "cómo va concatenando esas presas, cómo va haciendo esos desembalses quirúrgicos para poder aprovechar hasta la última gota y además no hacer daño aguas abajo, pues nos dispone una situación inmejorable en cuanto al agua en Madrid".

En se punto, Novillo ha criticado al Gobierno de España porque no hay un plan hidrológico nacional y "no se puede compartir el agua sobrante con otras comunidades y también ha condicionado todos los derechos que teníamos sobre el río Alberche hasta el 2060 y que ahora nos impide planificar, que es lo que hace canal de Isabel II hace 174 años, planificar para poder dar agua a una población que además está creciendo".

"Ya somos más de 7 millones, estamos en 120.000 habitantes nuevos al año. Eso es un reto muy importante en la Península ibérica y en el centro de España, para poder aprovechar hasta la última gota. Consideramos que esa política errática en materia de agua es una pena, porque estamos desaprovechando un recurso que cuando hay abundancia podríamos compartir con otras cuencas y cuando hay escasez no nos permite llevar a cabo ese tipo de planificación.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Respecto a la planificación energética, a raíz del apagón general, el titular regional de Energía pide dejar trabajar a la ciencia y a los técnicos. "Todos apostamos por esa energía renovable, pero todos sabemos también que la nuclear es un respaldo esencial, pero es que llevamos un año y medio diciéndoselo. Yo he escrito, ya no sé si siete cartas, he hecho una conferencia sectorial a la nueva vicepresidenta, hemos ido a Almaraz con las dos presidentas autonómicas y siguen empeñados por su dogma en que esto no es así", ha indicado.

"En Europa evidentemente se han dado cuenta, hasta la cumbre del clima se dio cuenta que la energía nuclear es necesaria para la transición energética porque evita lo que son las emisiones de CO2 de los ciclos combinados, que es la otra opción que nos van a dar si siguen con ese plan de cierre de nucleares para sostener el sistema eléctrico va a ser quemar más gas, que además gran parte del que quemamos en España viene de Rusia. Ahora la Unión Europea no quiere importar al gas ruso y la solución que tenemos es una industria nuclear que es pionera en el mundo y que es segura. Todos los expertos dicen es alarguemos la vida útil para poder hacer una transición ordenada y no tener el problema que tuvimos hace diez días", ha proseguido.

En el caso del apagón, Novillo ha criticado que el Gobierno no activara 'motu proprio' el nivel 3 del plan de protección civil y el "total apagón informativo". "Nadie nos informó de lo que estaba sucediendo, solo que nos podíamos informar por la radio hasta que vimos al presidente del Gobierno salir en rueda de prensa y decir que aceptaba esa petición que luego no tuvo su reflejo hasta las nueve y media de la noche que fue cuando nos mandó el ministro a la resolución y luego cuando nos convocó el gobierno a las doce de la noche, prácticamente cuando ya estaba resuelto", ha destacado.

Por todo, Novillo considera "lamentable" la gestión que ha hecho el Gobierno. "Yo estoy viviendo cosas que creía que no iba a vivir. La gestión de emergencias sobrepasa lo que es el ámbito de poner en riesgo la vida de las personas. Por desgracia, nos tocó vivirlo en el Covid. Yo con mi consejero firmamos también la petición de ese nivel 3 que nunca fue contestado y era una emergencia evidentemente de interés nacional. Lo vimos que en Valencia dejaban abandonada esa comunidad autónoma", ha apuntado.

En ese punto, el consejero ha puesto en valor la gestión regional de las emergencias. Así, ha recordado que en 2021 iniciaron un proceso para revisar todos los procedimientos. "Es decir, si no tenemos preparados esos equipos que puedan responder autónomamente durante horas moriría muchísima gente que está conectada a los hospitales. Un procedimiento que hizo Sanidad para atraerse y atender a personas que tienen en su casa esos equipos, que son dependientes de la electricidad. Pero es que se ha evacuado a 150.000 personas en el Metro sin ningún tipo de incidente. Creo que esa respuesta es ejemplar, que volvió a estar la Comunidad de Madrid a la altura y los ciudadanos de Madrid por supuesto con su colaboración", ha manifestado.

AVERÍA EN RENFE

Respecto a la avería del pasado lunes en el sistema ferroviario, el titular regional de Interior ha criticado que Gobierno "echara balones fuera buscando culpables hablando en este caso de un sabotaje cuando la propia Guardia Civil está hablando de un robo común de cable". "Sobre todo el eludir la responsabilidad en cuanto a que tú tienes que vigilar una infraestructura crítica que es un tren en una operación retorno donde se movilizan miles de personas", ha apuntado.

"Lo que me sorprende muchísimo es que nos permitamos dejar a 11.000 personas completamente abandonadas durante la noche, sin luz, con niños, gente mayor y que no haya una respuesta desde el punto de vista también del Ministerio de Interior en el ámbito de Protección Civil, donde ellos pueden activar, al ser una infraestructura estatal, a la UME, por ejemplo, para poder atender, llevar agua, ver si hay alguna situación crítica, si hay que hacer una evacuación sanitaria", ha recordado.

Pero al final, ha concluido Novillo, esas personas afectadas por lo ocurrido en los trenes "se quedaron otra vez a depender de sus propias fuerzas y el presidente pues a agradecer el comportamiento". "Yo creo que nos estamos acostumbrando a situaciones que no son de recibo", ha finalizado.