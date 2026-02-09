Primera jornada de huelga ferroviaria con retrasos generalizados en todas las líneas de Cercanías de Madrid

Viajeros durante la primera jornada de la huelga ferroviaria - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga ferroviaria a nivel nacional ha arrancado este lunes con importantes retrasos generalizados en la práctica totalidad de las líneas de Cercanías de Madrid, lo que ha obligado a muchos madrileños a buscar alternativas de transporte.

Los sindicatos de maquinistas han convocado tres jornadas de paro para este lunes, martes y miércoles a nivel nacional, una huelga que afecta a los servicios de AVE, Media Distancia y Cercanías, así como al resto del sector en su conjunto.

En el caso de Cercanías Madrid, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 50% en hora valle y del 75% en hora punta. Renfe ha cifrado en un 14,1% el porcentaje de la plantilla de Cercanías Madrid que está secundando la huelga en el turno de mañana.

Desde primera hora de la mañana, la huelga ha provocando que cancelaciones y retrasos en la práctica totalidad de la red de Cercanías, con retrasos acumulados que han llegado a una hora en líneas como la C8a, la C8b, que conectan Guadalajara con la capital, y la C-10, entre Chamartín y Villalba.

Los usuarios han denunciado en redes sociales la situación de caos y retrasos generalizados, algunos de ellos preguntándose si se respetaban los servicios mínimos. "Cercanías Renfe no está respetando los servicios mínimos. Trenes que pasaban cada 6 minutos pasan cada 20, y encima por megafonía recomiendan medios de transporte alternativos. ¿Eso no se puede denunciar en ningún sitio?", se preguntaba uno de ellos.

Otras líneas del corredor del Henares como la C-7, que conecta Alcalá de Henares con Príncipe Pío, o la C-2, entre Guadalajara y Chamartín, han probado la paciencia de los usuarios, con tiempos de hasta 45 minutos de espera en la estación alcalaína para tomar un tren, paradas prolongadas y desvíos, ha explicado Ana, una usuaria afectada.

Las aglomeraciones han sido también frecuentes en estaciones como la de Atocha, donde se ha llegado a bloquear la bajada a los andenes de varias vías, relataba otro de los afectados.

Otra de las líneas que han presentado problemas importantes ha sido la Línea C-3, entre Aranjuez y Chamartín, que durante parte de la jornada han iniciado su recorrido desde la estación de Atocha. Una situación similar se ha vivido también en la C-5, que conecta Móstoles-El Soto con Humanes, pasando por Atocha y Fuenlabrada, y donde también han sido generalizados los retrasos, igual que ha pasado en las líneas C-7 y C-2

Igualmente, desde Renfe se ha limitado la mañana de este lunes en hora punta el acceso a la estación de Parla, en la línea C-4, que conecta esta localidad con Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y con Colmenar Viejo, pasando por Atocha, Sol y Chamartín, y que también se ha visto afectada por los retrasos.

"Por motivos de seguridad y para evitar acumulaciones en el andén, a causa de los efectos de la huelga convocada en el sector se procede a limitar el acceso a la estación", explicaba Renfe a primera hora de la mañana en su canal de Whatsapp.

Desde Renfe han alertado durante los días previos y este mismo lunes a primera hora de esta posibilidad, recomendado a los ciudadanos que buscaran sistemas alternativos de transporte, principalmente la red de Metro de Madrid.

En este sentido, desde la Comunidad se ha cifrado en un 7% el trasvase de viajeros de la red de Cercanías a la de Metro en hora punta, entre las seis y las siete de la mañana. En concreto, la hora punta de este lunes ha registrado 589.598 viajeros, un 9,73% más de los registrados el pasado viernes, según han apuntado desde la compañía metropolitana. La línea más utilizada esta mañana ha sido la 'Circular', con 96.616 viajeros, un 9,37% más que el viernes.