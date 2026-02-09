Primera jornada de huelga ferroviaria con retrasos generalizados en todas las líneas de Cercanías de Madrid

Viajeros durante la primera jornada de la huelga ferroviaria
Viajeros durante la primera jornada de la huelga ferroviaria - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Madrid
Actualizado: lunes, 9 febrero 2026 15:24
MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga ferroviaria a nivel nacional ha arrancado este lunes con importantes retrasos generalizados en la práctica totalidad de las líneas de Cercanías de Madrid, lo que ha obligado a muchos madrileños a buscar alternativas de transporte.

Los sindicatos de maquinistas han convocado tres jornadas de paro para este lunes, martes y miércoles a nivel nacional, una huelga que afecta a los servicios de AVE, Media Distancia y Cercanías, así como al resto del sector en su conjunto.

En el caso de Cercanías Madrid, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 50% en hora valle y del 75% en hora punta. Renfe ha cifrado en un 14,1% el porcentaje de la plantilla de Cercanías Madrid que está secundando la huelga en el turno de mañana.

Desde primera hora de la mañana, la huelga ha provocando que cancelaciones y retrasos en la práctica totalidad de la red de Cercanías, con retrasos acumulados que han llegado a una hora en líneas como la C8a, la C8b, que conectan Guadalajara con la capital, y la C-10, entre Chamartín y Villalba.

Los usuarios han denunciado en redes sociales la situación de caos y retrasos generalizados, algunos de ellos preguntándose si se respetaban los servicios mínimos. "Cercanías Renfe no está respetando los servicios mínimos. Trenes que pasaban cada 6 minutos pasan cada 20, y encima por megafonía recomiendan medios de transporte alternativos. ¿Eso no se puede denunciar en ningún sitio?", se preguntaba uno de ellos.

Otras líneas del corredor del Henares como la C-7, que conecta Alcalá de Henares con Príncipe Pío, o la C-2, entre Guadalajara y Chamartín, han probado la paciencia de los usuarios, con tiempos de hasta 45 minutos de espera en la estación alcalaína para tomar un tren, paradas prolongadas y desvíos, ha explicado Ana, una usuaria afectada.

Las aglomeraciones han sido también frecuentes en estaciones como la de Atocha, donde se ha llegado a bloquear la bajada a los andenes de varias vías, relataba otro de los afectados.

Otra de las líneas que han presentado problemas importantes ha sido la Línea C-3, entre Aranjuez y Chamartín, que durante parte de la jornada han iniciado su recorrido desde la estación de Atocha. Una situación similar se ha vivido también en la C-5, que conecta Móstoles-El Soto con Humanes, pasando por Atocha y Fuenlabrada, y donde también han sido generalizados los retrasos, igual que ha pasado en las líneas C-7 y C-2

Igualmente, desde Renfe se ha limitado la mañana de este lunes en hora punta el acceso a la estación de Parla, en la línea C-4, que conecta esta localidad con Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y con Colmenar Viejo, pasando por Atocha, Sol y Chamartín, y que también se ha visto afectada por los retrasos.

"Por motivos de seguridad y para evitar acumulaciones en el andén, a causa de los efectos de la huelga convocada en el sector se procede a limitar el acceso a la estación", explicaba Renfe a primera hora de la mañana en su canal de Whatsapp.

Desde Renfe han alertado durante los días previos y este mismo lunes a primera hora de esta posibilidad, recomendado a los ciudadanos que buscaran sistemas alternativos de transporte, principalmente la red de Metro de Madrid.

En este sentido, desde la Comunidad se ha cifrado en un 7% el trasvase de viajeros de la red de Cercanías a la de Metro en hora punta, entre las seis y las siete de la mañana. En concreto, la hora punta de este lunes ha registrado 589.598 viajeros, un 9,73% más de los registrados el pasado viernes, según han apuntado desde la compañía metropolitana. La línea más utilizada esta mañana ha sido la 'Circular', con 96.616 viajeros, un 9,37% más que el viernes.

