Los primeros trenes automáticos de la Línea 6 llegarán en el último semestre del año y circularán a principios de 2027

Archivo - Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha señalado este martes que los primeros trenes de la Línea 6 de Metro llegarán en el último semestre del año con la intención de inaugurar la primera línea automatizada de la red de cara a finales de ese año y principios de 2027.

En un 'Desayuno Madrid' de Europa Press, el consejero ha recordado que actualmente se está llevando a cabo el proceso de instalación de las puertas de andén, paso previo para que comiencen a circular los trenes, en seis estaciones de la red.

Unos trabajos en horario nocturno y sin afectación para la circulación de trenes, que se compatibilizan con otras labores que se realizan por la noche y que son necesarias para la automatización de la línea.

En total serán más de 4.000 puertas a lo largo del proceso en cada uno de los 70 andenes, que suman cerca de ocho kilómetros. Estos elementos sirven para segregar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes con el objetivo de garantizar la máxima seguridad para el ciudadano y, al mismo tiempo, permitir una velocidad superior de entrada de los trenes.

Una vez completado este paso, será el turno de la tercera fase de los trabajos con la llegada de los nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. "Espero que a finales del 2026 de este año o principios del 2027 podamos inaugurar esa nueva línea automatizada con toda garantía de seguridad que será un hito histórico para la Ciudad de Madrid y también para el Metro de Madrid", ha indicado Rodrigo.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.

Todas las unidades dispondrán de espacios reservados para sillas de ruedas y dos áreas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles. Asimismo, al igual que los actuales, tendrán aire acondicionado, videovigilancia y puntos de carga para dispositivos móviles.

AVANCES EN LA LÍNEA 11 DE METRO

Igualmente, el consejero ha recordado que los trabajos en la ampliación de la Línea 11 del suburbano entre Plaza Elíptica y Conde de Casal avanzan ya más del 50%, con la tuneladora Mayrit que ya ha avanzado 200 metros del túnel desde la futura estación de Comillas. La previsión es tenerlo a finales de 2027.

En cuanto al resto de los tramos, Rodrigo ha señalado que se ha sacado a consulta pública el tramo norte y a la espera de alegaciones. En febrero se aprobó el estudio definitivo del trazado, que incluye seis estaciones para conectar Mar de Cristal con Valdebebas Norte pasando por Ifema Madrid, el Intercambiador, el Hospital Isabel Zendal y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Respecto al tramo, el más corto y que unirá La Fortuna, en Leganés, con la estación de Cuatro Vientos de la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), con un túnel de unos 2,2 kilómetros, ha apuntado que se encuentra en fase de licitación.

El consejero ha vuelto a señalar que la gran incógnita de este proyecto, el tramo centro que unirá Conde de Casal y Mar de Cristal), sigue quedando "para el futuro". La Consejería de Vivienda, Transportes Infraestructuras suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en su tramo Centro, que debía conectar Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas.

Según se alegó entonces, se desistió de este contrato al no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de la Línea 11 con los que debería conectar cada uno de los subtramos del tramo centro.

CAMPAMENTO Y MADRID NUEVO NORTE

En cuanto a otros proyectos para el suburbano, Rodrigo ha apuntado que está previsto para 2029 la nueva estación de Campamento de la Línea 10 de Metro y que estará ligada al nuevo desarrollo del suroeste madrileño, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.

"Va ligada a ese futuro desarrollo urbanístico de la operación Campamento, ue ahora mismo ha comenzado, pero, si me lo permiten, tampoco va lo más rápido que debería de ir porque el Ministerio de Vivienda, en este caso, no es muy eficaz en todos los sentidos", ha apuntado Rodrigo.

El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre el contrato para la redacción del proyecto. La L10 incorporará así una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea. El trazado se ubicará junto a la calle Darío Gazapo, en el distrito de Latina, y se construirá en superficie. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.

En cuanto a la llegada de Madrid Nuevo Norte, donde están previstas casi 10.500 viviendas, el máximo responsable autonómico en materia de Transportes ha recordado que se han planteado cinco alternativas propuestas y la opción de ampliación de la Línea 1 de Metro (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín como favorita.

Tras analizar las diferentes cuestiones funcionales, ambientales, territoriales y económicas, el estudio informativo apunta como opción más favorable la quinta alternativa, que se plantea como una prolongación de la Línea 1 (Pinar de Chamartín-Valdecarros) desde Chamartín hasta el desarrollo urbano donde están proyectadas las tres nuevas estaciones y la modificación del trazado actual de la Línea 4.

De esta forma, la L1 se prologará hacia el norte mientras que la Línea 4 integraría en su recorrido la parada de Bambú (actualmente parada en L1) y finalizaría en Chamartín en lugar de Pinar de Chamartín, de modo que se eliminaría el actual trasbordo. Así, esta línea pasaría a tener 25 estaciones, dos más (Bambú y Chamartín), y 16,8 kilómetros, es decir, 2,17 más.

LÍNEA 7B

Finalmente, Rodrigo ha subrayado la reapertura "segura" de la Línea 7B de Metro, que desde entonces han usado más de 1,7 millones de personas, y ha recalcado que la Consejería trabaja ya en el nuevo parque urbano en la zona del antiguo complejo de El Pilar, los viales y en el pago de los expedientes patrimoniales para los afectados.

"Creo que muy prontito, este año, finalizarán las obras, podremos terminar de pagar las indemnizaciones que tiene la obligación la Comunidad de Madrid de pagar, y creo que podremos mirar adelante y, sobre todo, que esas familias afectadas puedan mirar adelante y vivir tranquilos y mirar hacia el futuro", ha zanjado.