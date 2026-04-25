Prioridades del nuevo rector de la UAH: más vivienda, un plan de salud mental, integrar la IA y expansión en municipios

El nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmelo García, posa para Europa Press. - CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

ALCALÁ DE HENARES, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Construir residencias para estudiantes y profesores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), un plan de bienestar emocional y salud mental, integrar la Inteligencia Artificial (IA) en grados universitarios o la expansión a otros municipios del Corredor del Henares forman parte de las principales prioridades del nuevo rector, Carmelo García.

Así lo ha detallado en una entrevista concedida a Europa Press tras tomar posesión este semana. Fue elegido el pasado 3 de marzo en la primera vuelta de las elecciones al obtener el 57,65% del voto ponderado, por lo que no fue necesaria la celebración de una segunda vuelta, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

"La vivienda es un problema social muy importante para nuestros estudiantes, incluso para nuestros profesores jóvenes que vienen aquí. Los sueldos con los que empiezan o las becas son bastante bajas. En nuestro campus externo ya tenemos suelo que podría dedicarse la construcción de residencia", ha explicado.

Uno de los puntos que establecía el modelo de financiación plurianual 2026-2031 acordado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores de la región era impulsar actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes, mediante la construcción, ampliación o rehabilitación de residencias y otras fórmulas de alojamiento.

García ha señalado que explorarán "rápidamente" la vía de las residencias, ya sea con la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Universidades y el de Vivienda, con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Podría servirnos para acometer esta inversión, que es importante y que tendría un retorno", ha apuntado.

El nuevo rector ha señalado que la distribución de la vivienda se realizaría con la asignación de los alineamientos universitarios por criterios sociales, una acción que construiría un "apoyo público". Entre las residencias, le gustaría un bloque de pisos con habitaciones compartidas y viviendas unifamiliares.

UN PLAN DE SALUD MENTAL

Por otro lado, la Universidad de Alcalá de Henares implantará a lo largo de este año un nuevo plan de bienestar emocional y salud mental para los profesionales y estudiantes, con una red de puntos de escucha y sistemas de prevención.

"Las nuevas formas de trabajar, recibir mensajes constantemente hasta las 0 de la noche o las exigencias de la investigación son situaciones complicadas. Se han detectado muchos problemas que lo que hacen es hacer infelices a las personas, que repercuten negativamente en el funcionamiento de la institución", ha alertado.

Por ello, el nuevo rector plantea un proyecto relacionado con la práctica deportiva en espacios en los que una persona "se pueda sentir relajado", con actividades preventivas sobre cómo utilizar el tiempo, salvaguardar el ocio, así como ayudar a estudiantes que están en "situaciones especialmente vulnerables".

"Queremos que hacer seminarios de 'mindfulness' que puedan ayudar a las personas a vivir de otra forma. También afrontaremos temas de suicidio y valorar los protocolos de actuación. Y es muy importante también que todas las personas tengan las mismas oportunidades en la universidad. Las personas con discapacidad tienen que tener unos apoyos especiales que les hagan iguales desde que entran por una puerta", ha defendido.

NUEVOS GRADOS EN IA Y MÁS HUMANIDADES

Otra de las nuevas líneas de actuación que abordará Carmelo García será desarrollar titulaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial. Hasta ahora contaban con másteres de este ámbito, pero considera que es el momento de explorar esta vía en la docencia.

"La IA ha cambiado muchos paradigmas y se tiene que integrar no solamente en titulaciones específicas, sino en la modificación y en la renovación de los planes de estudio de casi todas las titulaciones. Siempre desde un uso responsable", ha defendido.

En este sentido, ha recordado que hay "temas candentes", como el plagio o el mal uso de la Inteligencia Artificial. "Hay que poner límites, pero no podemos estar de espaldas a los nuevos tiempos", ha insistido el nuevo rector.

Por otra parte, García ha reconocido que los procesos en gestión interna "a veces son farragosos y deterioran el día a día de las instituciones", por lo que se ha comprometido a avanzar en la digitalización y la implantación de la IA.

"Son tareas que tenemos que realizar, pero partimos de una base sólida, de una universidad consolidada y que tiene un fuerte arraigo territorial. Somos la Universidad del Corredor de Henares y ahí tenemos que ser una referencia para el impulso y la cohesión social de esta zona", ha defendido.

Asimismo, el rector ha puesto el foco en las Humanidades y ha avanzado un programa transversal que se ofrecerá a los estudiantes de todas las titulaciones, en la que tendrán la oportunidad de hacer dos asignaturas por año de Filosofía, Ética, Literatura, Historia del arte o Historia.

"Queremos personas con espíritu crítico. Que un médico o un ingeniero se puedan aproximar a este aspecto, o por lo menos les demos las vías a acercarse a lo que eran los hombres del Renacimiento, que eran filósofos, inventores y matemáticos. Esa mezcla no la podemos perder", ha subrayado.

EXPANSIÓN POR MUNICIPIOS

Considera García que el centro universitario debe "infiltrarse más" en el tejido social del Corredor del Henares, por lo que espera próximamente ligar a municipios que están en crecimiento, como el municipio de Daganzo de Arriba, donde se incorporará una nueva cátedra del grado de Arqueología Social.

"Cualquier iniciativa de llevar la UAH a estos municipios que están en expansión lo acogen perfectamente. Debemos trabajar con los ayuntamientos y presentarles nuestro catálogo con todo lo que les podemos ayudar. Cualquier estudio relacionado con temas medioambientales, tenemos capacidad para hacerlo. También tenemos que buscar esa relación basada en lo que nosotros podemos aportar en investigación", ha expresado.

El rector también ha destacado que el nuevo campus en Torrejón de Ardoz, cuya apertura fue "rápida y ágil", es una demostración de que "las instituciones públicas a veces pueden hasta funcionar de una forma más ágil que las privadas".

"Nos hemos instalado en Torrejón de Ardoz con mucha generosidad por parte del Ayuntamiento, que nos ha facilitado un edificio en cesión de 75 años. Allí hemos empezado dos titulaciones con mucha demanda, como son Enfermería y Fisioterapia", ha remarcado.