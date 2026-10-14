Profesores y alumnos se concentran en Sol por una educación "digna" y "de calidad": "La vocación no hace milagros"

Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una huelga indefinida para recla - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesores y alumnos de la educación pública madrileña se han concentrado este miércoles en las inmediaciones de la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad" durante la primera jornada de la huelga indefinida.

Entre las tiendas de la acampada por la vivienda, pitidos, aplausos, gritos, carteles y alguna cacerolada, la marea verde de profesores y alumnos se han agrupado para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales, 600 euros más al mes, bajada de ratios, frenar la segregación educativa o eliminar la burocracia".

Aunque la concentración se ha iniciado en la Puerta del Sol a las 12 horas la marea verde han marchado hacia la Consejería de Educación a las 12.45 horas aproximadamente para reclamar sus reivindicaciones.

"Aquí estamos los antifascistas", "Educación pública ya" o carteles que rezan, 'Cuando luchamos también enseñamos', 'Más recursos, la vocación no hace milagros' o 'Si en clase somos un montón, no hay sitio para la atención', son algunas de las reclamaciones presentes en la protesta.

La protesta ha estado respaldada por los sindicatos, CC.OO, CGT, UGT, así como plataformas docentes de Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP mientras que CSIF avala también las reivindicaciones con actos paralelos.

Además, PSOE y Más Madrid han participado en la protesta. En concreto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

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